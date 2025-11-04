martes 04 de noviembre de 2025
Tos convulsa: advierten sobre la suba de casos y la caída en la vacunación

El brote de coqueluche en la provincia de Buenos Aires tiene 181 casos confirmados y cinco fallecidos. Síntomas y qué tener en cuenta.

La vacunación infantil, clave para la salud. 

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires alertó sobre el aumento de casos de coqueluche( tos convulsa) registrado durante 2025, que ya incluyó cinco fallecimientos, y una cobertura de vacunación por “debajo de la meta en todas las regiones sanitarias”.

Según el último Boletín Epidemiológico bonaerense (relevamiento hasta el 29 de octubre), durante este año se notificaron 783 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales 181 fueron confirmados y 164 son probables. Hace dos semanas, los casos confirmados eran 63.

En tanto, el número de fallecidos es de 5, con edades que van de un mes hasta 2 años. Pero el dato que advirtieron desde el Gobierno bonaerense es que cuatro de los cinco casos estaban en edad de recibir la inmunización pero no contaban con vacunas registradas, mientras que el quinto caso, un neonato, carecía de inmunidad específica al no constar vacunación (dTpa) de la madre durante su gestación.

En lo que va del año se observa en la provincia de Buenos Aires coberturas de vacunación contra coqueluche por debajo de la meta en todas las regiones sanitarias. La situación genera especial preocupación por el impacto en bebés y niños pequeños, el grupo más vulnerable frente a esta enfermedad respiratoria aguda causada, principalmente, por la bacteria Bordetella pertussis.

Qué es el coqueluche

Coqueluche, tos convulsa o pertussis es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa e inmunoprevenible que afecta el tracto respiratorio. Su principal causante es Bordetella pertussis. Aunque la letalidad general de la tos convulsa es baja (0,2%-0,3%), se concentra casi exclusivamente en lactantes menores de 1 año.

El cuadro clínico típico se observa más comúnmente en pacientes pediátricos sin inmunidad previa. Se distinguen tres etapas sintomáticas secuenciales: la fase catarral, se caracteriza por una sintomatología similar a un resfrío común con rinitis y tos; la siguiente etapa es denominada paroxística por los ataques de tos o paroxismos que van aumentando en frecuencia e intensidad, que terminan generalmente en una inspiración profunda que produce el silbido característico llamado estridor inspiratorio.

También es frecuente el vómito postusivo. En los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses son frecuentes la cianosis y apneas. La fase de convalecencia se caracteriza por la disminución gradual y progresiva de los ataques de tos con desaparición del estridor inspiratorio.

Las complicaciones más importantes en los menores de 6 meses son bronconeumonía, convulsiones, encefalopatía aguda y daño cerebral permanente. Los adultos y adolescentes con inmunidad adquirida por vacunación o por infecciones previas con el patógeno, pueden presentar síntomas leves o la típica tos paroxística prolongada. (DIB)

