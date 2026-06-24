Sube una tasa aeroportuaria y viajar en avión será más caro

Un avión de Aerolíneas Argentinas.

El Gobierno nacional aumentará desde el sábado 27 de junio la tasa de seguridad de la aviación que se cobra en los pasajes emitidos para tramos locales. Lo hizo a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y que en definitiva hará que viajar sea más caro.

Se trata de una tasa destinada al servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuyos los valores no se ajustaban desde enero de 2023. La tasa tendrá una actualización del 563% y pasará de $ 260 a $ 1750 para vuelos de cabotaje, y se mantendrá en US$ 1,40 para vuelos internacionales. Este incremento se suma a otros ajustes que viene haciendo el Gobierno en los precios de los pasajes.

“Resulta necesario actualizar el valor de la tasa atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”, justificó el Ministerio de Seguridad.

La tasa de seguridad de la aviación se aplica a los pasajeros que embarquen en vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos y aeródromos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos. Fue creada en 2006 por la ley 26.102 para financiar el servicio público de seguridad de la aviación frente a “actos de interferencia ilícita” que presta la PSA.

Pasajes de avión más caros El mes pasado, otra tasa para viajar en avión había pasado de $ 20 a $ 6.500 por tramo en vuelos de cabotaje. Mientras que en los regionales subió de US$ 4,42 a US$ 5, un 13,5%; y en los internacionales pasó de US$ 8 a US$ 9, un 12,5%. Todos estos incrementos además se enmarcan en los fuertes ajustes al precio del boleto que sufrieron los pasajes de avión a causa del conflicto en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo. Este ítem aumentó casi un 30% los pasajes entre marzo y mayo. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







