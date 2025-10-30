jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 09:32

Residencias: la Provincia sumará 2010 profesionales sanitarios

La cobertura total de los cupos disponibles será del 87%. Los residentes estarán en funciones desde noviembre. ¿Qué especialidades fueron las más elegidas?

Por Agencia DIB
Integrantes del personal de salud en un hospital. (Xinhua/Archivo)

Tras la readjudicación de cargos 2025, la provincia de Buenos Aires incorporará desde el sábado 1° de noviembre un total de 2010 profesionales sanitarios a su sistema de residencias, un 8% más con respecto al año pasado, cuando se incorporaron 1861 jóvenes.

La segunda readjudicación se realizó en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, y los nuevos residentes se sumarán al sistema hospitalario provincial a partir de noviembre, para continuar su formación en servicio, informó el Ministerio de Salud.

De esta forma, la Provincia suma 149 residentes más que en 2024 y la cobertura total de los cupos disponibles pasó del 80,2% al 87% en 2025. En el caso de las especialidades estratégicas, el aumento fue aún más significativo: la cobertura pasó del 64,8% al 82,4%, lo que representa un incremento de 17,6 puntos porcentuales con respecto al año pasado.

Entre las especialidades con mayores avances se destacan:

  • Clínica médica, con un 90% de los cupos cubiertos (168 ingresos).
  • Pediatría, también con un 90% (192 nuevos ingresos).
  • Psiquiatría de adultos y psiquiatría infanto-juvenil, que alcanzaron el 100% de cobertura en disciplinas de alta demanda en el sistema público y privado.
  • Medicina general, que pasó del 50% de ocupación en 2024 al 70% este año, con 97 ingresos.

Además, hay más de 50 especialidades que alcanzaron el 100% de cobertura, dentro de las que se encuentran cirugía general, psicología clínica, tocoginecología y terapia ocupacional.

Las residencias constituyen un sistema de formación de posgrado intensivo y en servicio, dentro de los hospitales públicos bonaerenses. Combinan estudio y trabajo, y abarcan las distintas disciplinas y especialidades que integran el equipo de salud en todos los niveles de atención.

Cabe recordar que para fortalecer el ingreso y la permanencia, la Provincia implementó diversas estrategias como el programa de Pre Residencias y otras políticas públicas que responden a demandas históricas del sector, como la reducción de la jornada laboral y del tiempo de guardia, la mejora de las condiciones de trabajo y la eliminación del aporte obligatorio a la Caja de Médicos, entre otras medidas. (DIB)

