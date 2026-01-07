Rescataron a una beba que había sido abandonada en un cesto de basura en San Martín

La niña fue llamada Verónica por el personal médico que la atendió, en homenaje a la agente de policía, Verónica Ayala, que la rescató.

Una beba recién nacida prematura fue hallada en un cesto de basura callejero en la localidad bonaerense de San Martín por una oficial de la policía bonaerense. La niña fue trasladada de manera inmediata al Hospital Municipal “Dr. Diego Thompson”, donde se constató que fue dada a luz con solo 36 semanas de gestación y no llega a pesar 2 kilos.

En tanto, aunque desde el sanatorio informaron que se encuentra estable, la pequeña continúa en la Terapia Intensiva del servicio de Neonatología. Según indicaron, el parto fue natural y domiciliario, y se estima que habría nacido cerca de la 5 de la mañana.

El personal médico bautizó a la niña Verónica, en reconocimiento a la teniente primera Verónica Ayala, que fue quien halló a la menor tras una alerta durante la madrugada de este miércoles.

Una bebé prematura de 36 semanas y 1.890 gramos fue encontrada desnuda en la vía pública de San Martín, Buenos Aires. Tras el hallazgo, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde permanece estable bajo cuidados neonatales.



El caso quedó en manos de la UFI N°03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona. Para dar con algún familiar responsable se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad de la cuadra donde fue abandonada, en la avenida Riobamba al 2.300.

