Recién empezó el otoño y ya se notificó una fuerte suba de casos de intoxicación por monóxido de carbono

Más allá de que el frío tardó en llegar luego de un sofocante verano, en los últimos días se informó que subieron los casos de intoxicación por monóxido de carbono (CO). En la provincia de Buenos Aires , de hecho, ya se notificaron 59 casos en los tres primeros meses del año, sobre 130 intoxicaciones por esta causa en todo el país.

El CO es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante producido por la combustión incompleta de materiales utilizados para calefaccionar o cocinar, que se vuelve un agente de exposición inadvertida con alto riesgo de mortalidad asociado. En nuestro país, la mayoría de los casos tiene origen en el uso inadecuado, la falta de mantenimiento o desperfectos en artefactos de calefacción o cocción que utilizan gas natural, kerosene, carbón, madera o combustibles líquidos.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la semana diez de 2026 se notificaron 130 casos en el país , lo que presentó un leve incremento respecto al mismo período de años anteriores.

Esa suba se ocasiona a expensas de la Provincia de Buenos Aires (PBA) que registra 59 casos notificados en lo que va del año, mientras que entre 2022 y 2025, el promedio anual de la provincia era de 14 .

Algo similar ocurre con la Ciudad de Buenos Aires (CABA), cuyo promedio para el período 2022-2025 fue de 3 casos y en 2026 se notificaron 21, mientras que, por el contrario, en la región Sur, que era en la que más casos se notificaron en años previos, se confirmaron solo 13 casos en lo que va de 2026, 4 veces menos que en 2025.

A nivel nacional, se observa una tendencia al aumento desde el año 2022: se pasó de 2,77 casos cada 100.000 habitantes en ese año a 4,2 en 2025.

En 2025

Si bien los casos de intoxicación por CO muestran una notificación constante a lo largo del año, se registra un aumento estacional sostenido entre los meses de abril y septiembre.

En la SE 27 de 2025 (del 29 de junio al 5 de julio de 2025), se notificó un pico de 487 casos confirmados, lo que representa 1,8 veces el máximo observado en la SE 28 de 2024, en la cual se notificaron 266 eventos de este tipo y el 70% de los casos se concentró en cinco jurisdicciones: Buenos Aires (140 casos), Tucumán (51), Neuquén (50), Salta (49) y Mendoza (45).

El pico coincidió temporalmente con un descenso térmico abrupto, ya que, durante esa semana se registraron las temperaturas mínimas más bajas de toda la serie analizada en las estaciones meteorológicas de las provincias más afectadas. Como ejemplo, en La Plata la mínima fue de -5,2 °C, 10° C por debajo de su promedio habitual.

Fuente: Agencia DIB