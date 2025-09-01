lunes 01 de septiembre de 2025
1 de septiembre de 2025 - 17:41

Murió un joven de 17 años cuando calentaba agua para bañarse y recibió una descarga eléctrica

El muchacho había puesto una resistencia eléctrica en un fuentón y sufrió un accidente.

Por Agencia DIB
fuentón

Un adolescente de 17 años murió este lunes en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, en un episodio lamentable, producto de una vida en condiciones de vulnerabilidad y carencias. El muchacho calentaba agua para bañarse en un fuentón, con una resistencia eléctrica, y recibió una descarga fulminante.

Más noticias
Claudia Scrazzolo tenía 38 años y su cuerpo fue hallado semienterrado en el patio de su casa. (Facebook)

Hallaron el cuerpo de una mujer en el patio de su casa y su hija es la principal sospechosa
La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI.

Llegó septiembre: todas las promociones de Cuenta DNI y un plus por el aniversario de Banco Provincia
Embed

El hecho ocurrió dentro de la casa en la que vivía el chico, ubicada en 163 e/ 526 y 527, en la localidad de Melchor Romero. La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa y, si bien fue trasladada al Hospital "Alejandro Korn" de Melchor Romero, los médicos no pudieron hacer nada ya que no presentaba signos vitales.

Embed

En la vivienda trabajó personal de la comisaría 14º, que realizó las pericias correspondientes en la escena de muerte. La investigación quedó a cargo de la UFI N.º8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte". (DIB)

Temas
Ver más

Hallaron el cuerpo de una mujer en el patio de su casa y su hija es la principal sospechosa

Llegó septiembre: todas las promociones de Cuenta DNI y un plus por el aniversario de Banco Provincia

Denuncian sobreprecios en PAMI en la compra de lentes intraoculares

La Provincia ofrece tratamientos gratuitos para dejar de fumar en 140 consultorios

El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre

La Anmat ordenó retirar del mercado dos productos e inhibió otro laboratorio

Consejo del Salado: reclamos, gestiones y una reunión urgente por el avance de las inundaciones

Alertas por tormentas, lluvias y vientos para gran parte de la provincia

Santa Rosa: un micro quedó varado en una zanja de la ruta 5

Comienza hoy la veda de pesca del pejerrey y rige hasta el 30 de noviembre

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dos viajeros disfrutando de la naturaleza. 

El Gobierno oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Karina Milei junto a su hermano, el presidente Javier Milei.

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

Por  Agencia DIB