Murió un joven de 17 años cuando calentaba agua para bañarse y recibió una descarga eléctrica

Un adolescente de 17 años murió este lunes en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, en un episodio lamentable, producto de una vida en condiciones de vulnerabilidad y carencias. El muchacho calentaba agua para bañarse en un fuentón, con una resistencia eléctrica, y recibió una descarga fulminante.

Embed #LaPlata 163 e/ 526 y 527. Un joven de 17 años falleció en Melchor Romero cuando calentaba agua para bañarse en un fuentón con el empleo de una resistencia eléctrica. Si bien lo trasladaron de urgencia al hospital Alejandro Korn de esa localidad, la descarga que recibió cuando… pic.twitter.com/xJoRwEfYJo — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 1, 2025 El hecho ocurrió dentro de la casa en la que vivía el chico, ubicada en 163 e/ 526 y 527, en la localidad de Melchor Romero. La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa y, si bien fue trasladada al Hospital "Alejandro Korn" de Melchor Romero, los médicos no pudieron hacer nada ya que no presentaba signos vitales.

Embed En la vivienda trabajó personal de la comisaría 14º, que realizó las pericias correspondientes en la escena de muerte. La investigación quedó a cargo de la UFI N.º8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón. La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte". (DIB)

