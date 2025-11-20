jueves 20 de noviembre de 2025
Multitudinaria marcha en 9 de Julio en contra de la libertad de una mujer que intentó matar a su hija

“Que mi hija no sea un Lucio más”, pidió el padre de la menor, en referencia al caso de Lucio Dupuy. La agresora será internada en un neuropsiquiátrico de otra localidad.

Por Agencia DIB
La marcha en 9 de Julio convocó a gran cantidad de vecinos.

La comunidad de 9 de Julio llevó a cabo una masiva movilización en contra de la libertad de una mujer que en septiembre pasado agredió a su hija de 7 años. La marcha fue convocada por el padre de la menor, quien pidió “que mi hija no sea un Lucio más”, en referencia al crimen de Lucio Dupuy en La Pampa. La agresora, en tanto, será trasladada a un centro psiquiátrico en las afueras Mercedes, al norte de la provincia de Buenos Aires, para que continúe con su tratamiento.

Según informaron medios locales la convocatoria, impulsada por familiares y vecinos, reunió a una gran cantidad de participantes que se congregaron en la intersección de Mitre y Libertad para reclamar justicia y mayor protección institucional.

El 23 de septiembre

La marcha surgió a raíz del episodio de violencia que sufrió la menor el pasado 23 de septiembre. En el hecho, que actualmente se encuentra bajo investigación judicial, se supo que la niña fue encontrada por su padre con una herida en el cuello, la cual había sido causada por la madre, quien luego intentó suicidarse.

Tras el hecho la mujer quedó internada en el Hospital Neuropsiquiátrico de Melchor Romero, en el partido de La Plata, y fue dada de alta en los últimos días.

Según se informó, a través de gestiones impulsadas por la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, la agresora iba a ser trasladada a un centro psiquiátrico en un departamento judicial en las afueras de Mercedes, al norte de la provincia de Buenos Aires, donde recibirá un tratamiento adecuado a su cuadro psiquiátrico.

“Que no sea un Lucio más”

El padre de la niña, Agustín Diez, quien ahora tiene la guarda de la menor, fue quien convocó a la movilización. “Que mi hija no sea un Lucio más”, pidió en redes sociales.

En sus publicaciones, Diez mostró imágenes del día del ataque: la nena fue encontrada desangrándose en una habitación, con una herida profunda en el cuello que aún continúa cicatrizando.

La habitación de la nena tras el ataque materno. La foto fue publicada en el perfil de Facebook de Agustín Diez, que ahora se halla restringido.

La atacante publicó a su vez un descargo en el que afirmó que intentó quitarse la vida y que nunca quiso dañar a su hija. Pero el padre de la víctima refutó esa versión: “Mentira. La querías lastimar a ella para lastimarme a mí. Viví seis años bajo amenazas tuyas y nadie me escuchó por ser hombre”.

Protección integral

Mientras tanto, los participantes de la movilización cuestionaron las medidas adoptadas en el proceso y exigieron que se garantice la protección integral de la niña.

Durante la movilización, se destacó la presencia de vecinos, familiares, organizaciones y ciudadanos autoconvocados que coincidieron en un mismo pedido: asegurar el resguardo del interés superior de la niña y reforzar la actuación de los organismos competentes ante situaciones de vulneración de derechos.

