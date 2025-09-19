viernes 19 de septiembre de 2025
19 de septiembre de 2025 - 11:03

Merlo: una motociclista fue golpeada por la puerta de una camioneta, cayó bajo un colectivo y murió

Sucedió en la colectora de la Ruta 200. El conductor de la pickup estacionó y abrió la puerta del vehículo sin mirar atrás, y golpeó a la mujer, que terminó bajo el micro y fue aplastada.

Por Agencia DIB
La mujer policía fue aplastada por el colectivo en la colectora de la Ruta 220.

FB Merlo Real Noticias

Un accidente que terminó con la muerte absurda de una mujer policía conmocionó a la localidad bonaerense de Merlo. Un hombre estacionó su camioneta, abrió sin mirar atrás la puerta del lado del conductor y golpeó a una motocicleta, cuya conductora cayó bajo las ruedas de un colectivo y falleció.

El trágico episodio ocurrió en horas de la tarde del jueves sobre la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, en jurisdicción del Destacamento Pompeya, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un segundo de distracción

En las imágenes se ve cómo una Ford Ranger gris se detuvo frente a un comercio de cerámicas. Segundos después, el conductor abrió la puerta para bajar, sin revisar el espejo retrovisor.

En ese momento, una Honda Wave 110 conducida por la teniente primero María Cecilia L., de 39 años, que trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno, no pudo evitar el impacto con la puerta de la Ford Ranger.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/primerplanotv/status/1968630687344300304&partner=&hide_thread=false

La joven conductora se desestabilizó y cayó hacia el lado del centro de la cuadra, por donde circulaba en sentido opuesto el interno 158 de la línea 504, perteneciente a la Empresa 216.

El resultado del siniestro fue fatal: la agente murió en el acto y su novio, que iba en la moto con ella, sufrió lesiones de gravedad, por las que tuvo que ser trasladado al hospital Eva Perón en medio de una fuerte conmoción.

Homicidio culposo

El fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, dispuso peritajes en el lugar y la recopilación de imágenes para determinar responsabilidades.

En principio, la acusación por homicidio culposo y lesiones culposas alcanza al conductor de la camioneta, quien abrió la puerta y causó la desestabilización de la moto, identificado como Miguel E. (70). La medida judicial, sin restricción de su libertad, también alcanza al colectivero Ramón M. (54). Los tres rodados involucrados, asimismo, quedaron secuestrados para las pericias de rigor. (DIB)

