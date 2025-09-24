miércoles 24 de septiembre de 2025
24 de septiembre de 2025 - 10:10

Más fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto le corresponde a cada municipio

El Gobierno provincial transfirió aportes no reintegrables a los municipios para cubrir gastos de los Juegos Bonaerenses en la etapa regional.

Por Agencia DIB
A través del decreto 2476 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la administración bonaerense tomó la decisión para buscar garantizar la participación de miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas y culturales.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, se destacó que la inversión provincial permite a los gobiernos locales cubrir gastos de logística, traslados, infraestructura y organización, asegurando la continuidad de la competencia en todas las regiones.

Según consta en el anexo, Azul $18.211.500; Bahía Blanca recibirá $16.690.800; Bolívar $21.349.500; Bragado $22.653.500; Junín $19.481.500; Necochea $16.486.500; Pehuajó $37.859.000; San Nicolás $18.636.500 y Tres Arroyos $13.344.000. Mientras que dentro del conurbano las comunas que más recibirán en esta instancia son La Plata $16.458.500; Ezeiza $15.081.000 y Esteba Echeverría $ 14.925.000.

juegos bonaerenses planilla

Qué son los Juegos Bonaerenses

Con la participación récord de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses versión 2025, concluyeron la etapa local de competencia en los 135 distritos de la provincia. Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, está en marcha el desarrollo de las etapas regional e interregional, que definirán a las y los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

La edición N° 34 de esta política pública histórica, impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof a través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural, cuenta con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores. (DIB)

