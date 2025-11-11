Kicillof impulsa una red de rehabilitación en los hospitales públicos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , inauguró este martes el Centro de Atención Integral de Rehabilitación de Florencio Varela , un espacio destinado al tratamiento de personas con discapacidad y que busca replicar como modelo en todo el territorio bonaerense.

Bianco le baja el pulgar a un fondo fijo para municipios como piden intendentes

Cuenca del Salado: la Provincia le exige a Milei que ejecute los recursos disponibles

“Este centro forma parte de una política pública del Gobierno provincial que consiste en construir una red de rehabilitación en los hospitales públicos”, dijo Kicillof al inaugurar el lugar acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak ; el intendente local, Andrés Watson; y el director del Hospital “Mi Pueblo”, Rubén Trepichio.

“Aquí, con el apoyo del municipio, estamos dando un paso muy importante para que las familias que requieran este tipo de prestaciones puedan acceder rápidamente a un servicio fundamental para la recuperación, la salud y el bienestar”, señaló.

Tras haber sido paralizado por el Gobierno nacional a pesar de que contaba con un gran grado de avance, la Provincia y el municipio finalizaron la construcción de este centro de salud que cuenta con siete consultorios, gimnasio, área pediátrica, pileta para hidroterapia, SUM, y una posta saludable con aparatología de ejercicios.

De esta forma, ofrece una atención interdisciplinaria orientada a la rehabilitación, inclusión y asistencia de pacientes mediante tratamientos neurológicos, cardiorrespiratorios, neuromotores y traumatológicos de complejidad intermedia.

“La rehabilitación, así como la salud mental y los cuidados, no pueden quedar en manos de un mercado que solo garantiza la salud de quienes tienen mayor poder adquisitivo”, expresó el gobernador y subrayó: “Nosotros creemos que todos y todas tienen derecho a vivir bien y por eso nos hicimos cargo de invertir los recursos necesarios para concluir esta obra que había sido paralizada por decisión de Javier Milei”.

Resultado de una inversión conjunta con el municipio de más de $245 millones, su personal está dotado con 50 trabajadores que brindan además servicios de fonoaudiología, kinesiología, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería e hidroterapia.

En tanto, Kreplak sostuvo que “esta inauguración es parte de un plan quinquenal de salud que impulsamos desde la Provincia para promover la prevención y brindar la mejor atención ante urgencias, requerimientos de alta complejidad y necesidades de rehabilitación”. (DIB)