La tragedia de Bahiense del Norte: declaró Leandro Ginóbili, presidente del club

Se le tomó declaración como imputado a Leandro Javier Ginóbili , presidente de la Comisión Directiva del Club Bahiense del Norte , en el marco de la investigación que se inició por el derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 2023 -ocasionado en medio de un temporal- y que dejó como saldo trece víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales , en su declaración, Ginóbili afirmó que no tenía conocimiento de que el club no podía funcionar, aunque sabía que no tenía habilitación y que nunca recibieron intimación municipal de ningún tipo. Respecto de las alertas meteorológicas brindadas, dijo que no estaba informado sobre algún peligro climático antes del evento de patín, ni por los medios de comunicación, ni por ninguna otra vía.

Sobre la actividad que realizó el también imputado ingeniero Pablo Ascolani para el club a pedido de las autoridades, Ginóbili afirmó que su tarea fue certificar la cantidad de metros que estaban construidos, pero no la seguridad de las instalaciones. Dijo que como presidente del club no tenía la obligación de constatar las condiciones estructurales porque el club ya venía funcionando hacía muchos años y nunca habían tenido problemas.

Tras su declaración se le hizo conocer el delito que se le imputa, que es el de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

Bahía Blanca: tres imputados

Como informó la agencia DIB, el mes pasado la fiscalía imputó a Leandro Ginóbili, presidente del club, y a una funcionaria municipal. Hasta ese momento el único imputado era el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, quien durante 2014 y 2016 realizó un informe favorable sobre la estructura.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, respecto de Ginóbili el fiscal Cristian Aguilar sostuvo que, por su condición de presidente de la institución, omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previos de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de la ciudad a las 13. Además, conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes (por el Código de Habilitaciones) mientras se encuentra en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva.

La conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de trece personas; lesiones en otras de distinta gravedad; y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte a las personas que concurrieron al evento de patín.

La declaración de la funcionaria municipal

La semana pasada declaró la responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad, Laura Fabiana Soberon, quien dijo que la norma que la fiscalía imputa como incumplida no se aplica, y que ella como titular de esa área no tenía obligación de prohibir el desarrollo de actividades.

Soberon quedó imputada por dos hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por permitir el desarrollo de actividades mientras el Código de Habilitaciones lo prohíbe y por no intimar al club por la entrega de la documentación faltante en el trámite de habilitación.

Fuente: Agencia DIB