miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 09:07

La Provincia creó un programa que suma criterios ambientales a la obra pública

El Gobierno bonaerense creó un Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente para incorporar criterios ambientales y climáticos en la obra pública.

Por Agencia DIB
Un grupo de trabajadores en una obra pública.
Un grupo de trabajadores en una obra pública.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires creó el Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente, una iniciativa destinada a incorporar de manera transversal criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia climática y gestión integral del riesgo en la planificación, ejecución y mantenimiento de obras y servicios públicos.

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La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial que establece como objetivo principal promover un modelo de infraestructura pública que contribuya al desarrollo territorial equitativo, la conservación y restauración ambiental, y la adaptación y mitigación frente al cambio climático en todo el ciclo de vida de los proyectos impulsados por la cartera provincial.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible, que tendrá a su cargo la implementación del programa y el dictado de las normas complementarias necesarias para su ejecución.

Según la resolución, la iniciativa se enmarca en los compromisos ambientales asumidos por Argentina a nivel nacional e internacional, entre ellos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú. También toma como referencia la Ley General del Ambiente, la Ley de Cambio Climático, la normativa provincial de protección ambiental y el proceso de elaboración del Plan de Respuesta Provincial al Cambio Climático.

El programa busca integrar criterios de sostenibilidad y resiliencia en las políticas, planes, programas, proyectos y obras desarrollados por el Ministerio de Infraestructura, con especial énfasis en la reducción de vulnerabilidades frente a fenómenos climáticos extremos y en la protección de los bienes comunes naturales.

Dos ejes estratégicos del programa

La iniciativa estará estructurada sobre dos grandes ejes de trabajo. El primero, denominado “Sostenibilidad en la infraestructura y los servicios públicos”, apunta a incorporar criterios ambientales, sociales y territoriales en todas las etapas de las obras públicas.

Entre sus objetivos se encuentran el desarrollo de estándares socioambientales para el diseño y ejecución de proyectos, la creación de mecanismos institucionales que garanticen la inclusión de criterios de sostenibilidad, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la promoción del acceso a la información pública ambiental y de la participación ciudadana.

En este sentido, la resolución destaca la necesidad de consolidar procesos de transparencia y participación en línea con los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental y la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones vinculadas al ambiente.

El segundo eje, “Acción climática y gestión integral del riesgo de desastres”, está orientado a fortalecer la capacidad institucional y territorial para anticipar, prevenir y reducir riesgos asociados al cambio climático y a eventos extremos.

Entre las metas previstas se encuentran la incorporación de la gestión del riesgo climático en todas las etapas de las obras y servicios públicos, la generación de herramientas técnicas para evaluar la resiliencia de los proyectos, la articulación entre distintos organismos y actores para la toma de decisiones y la promoción de soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de adaptación climática.

Fuente: Agencia DIB

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