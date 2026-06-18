jueves 18 de junio de 2026
18 de junio de 2026 - 12:52

IOMA desmiente a médicos platenses y asegura que paga en tiempo y forma

El IOMA cruzó a la AMP, aseguró que las prestaciones de internación aún no están vencidas y desmintió la existencia de una deuda.

Por Agencia DIB
Novedades sobre IOMA.
Novedades sobre IOMA.

Luego de que la Agremiación Médica Platense (AMP) advirtiera sobre posibles medidas de fuerza por una presunta deuda de casi $500 millones, desde el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) salieron al cruce del planteo y aseguraron que se encuentra pagando las prestaciones en tiempo y forma, de acuerdo con los plazos establecidos en el convenio vigente.

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La respuesta de la obra social bonaerense llegó pocas horas después de que la AMP alertara por nuevas demoras en los pagos y advirtiera que el conflicto podría afectar la atención de los afiliados en La Plata.

La entidad médica sostuvo que una parte importante de las prácticas de internación realizadas durante los primeros meses del año continúa impaga y apuntó que la deuda por ese concepto asciende a casi $500 millones. Además, señaló que el monto se suma a una mora histórica vinculada a gastos administrativos, por lo que el reclamo total ronda los $900 millones.

Ante el comunicado difundido por la Agremiación, el IOMA respondió por la misma vía, y aclaró que está efectuando los pagos correspondientes en tiempo y forma. “Las prestaciones de internación a las que hace referencia la AMP tienen fecha de vencimiento el 26 de junio de 2026. Por lo tanto, no corresponde hablar de deuda cuando el plazo de pago no se encuentra vencido”, indicó.

Sobre los montos abonados, IOMA destacó que el pasado 10 de junio se realizó la acreditación de las prestaciones presentadas y validadas, cumpliendo con el cronograma acordado. Mientras que sobre los gastos administrativos, señaló que “los mismos no resultan exigibles dado que la AMP no ha cumplido con la debida rendición y administración conforme a lo establecido en el convenio”.

Fuente: Agencia DIB

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