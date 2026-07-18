Insólito: buscan a una boa de más de tres metros de largo que desapareció en el barrio porteño de Colegiales

Una familia porteña busca intensamente a "Piti" , una boa de más de tres metros de largo que desapareció el jueves por la tarde tras escapar de una terraza en el barrio de Colegiales . Pidieron colaboración para dar con el paradero del animal, al que describieron como "dócil", y del que aseguraron que “responde a su nombre”.

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La familia explicó que el animal "desapareció el jueves cerca de las cuatro de la tarde”. Añadió que “la tenemos desde hace muchos años, desde que medía dos metros" . Sobre su comportamiento, remarcaron que "es dócil", que "los vecinos la conocen y no la vieron", y que “responde a su nombre a pesar de ser un reptil”.

Los dueños, citados por Noticias Argentinas, indicaron que la serpiente "mide más de tres metros", tiene "colores cálidos, tonos marrones, dorados y verdes" y que solía permanecer en la terraza de la vivienda.

"Habitualmente tomaba sol ahí, por eso creemos que no fue muy lejos" , señalaron. También comentaron que, en las últimas semanas, la habían notado "decaída y apática" .

“Está castrada”

La familia aclaró en el flyer que usaron para difundir la búsqueda que la boa "no es agresiva" y que está castrada. Al respecto, explicaron que ese dato fue incluido "para que la gente no piense que puede tener cría en la alcantarilla".

La búsqueda se concentra en la zona comprendida entre las calles Céspedes y Zapiola, donde el animal fue visto por última vez tras escapar de la terraza.

Los dueños del animal buscan dar con su paradero y solicitan que no se genere ninguna acción en contra del ofidio.

Fuente: Agencia DIB