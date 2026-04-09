Infecciones respiratorias: se utilizará un efectivo anticuerpo para evitar internaciones en lactantes

El nirsevimab es un anticuerpo monoclonal de acción rápida diseñado para prevenir la enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores (bronquiolitis y neumonía) causada por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Las personas gestantes deben vacunarse contra el VSR en el último trimestre del embarazo.

Antes de la llegada de los meses de mayor circulación viral, el ministerio de Salud de la Nación reforzó la estrategia de prevención de infecciones respiratorias en niños con la incorporación del nirsevimab, un anticuerpo de acción prolongada que ayuda a proteger a los bebés con mayor riesgo y disminuir las internaciones.

De este modo, Argentina se suma a los países de la región que complementan la vacunación en embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio con esta estrategia, que requiere una única dosis.

Mercedes Ibero, Directora Nacional de Abordaje por Curso de Vida del Ministerio de Salud de la Nación, explicó que este anticuerpo "es mucho más efectivo que el que se entregaba antes, el Palivizumab, ya que los niños debían recibir cuatro dosis".

En esa línea, la funcionaria precisó que con el producto anterior "la implementación era muy dificultosa", y gracias esta decisión de la cartera sanitaria, "se va a poder llegar a todos los chicos, que haya mucha mejor adherencia" y, por ende, "bajar las internaciones de niños por infecciones agudas bajas".

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Para anticiparnos a los meses de mayor circulación viral, reforzamos la estrategia de prevención de infecciones respiratorias con la incorporación del nirsevimab, un anticuerpo de acción prolongada que ayuda a proteger a los bebés con mayor riesgo.



La… pic.twitter.com/MeNKBcaCIl — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) April 9, 2026 Las infecciones respiratorias agudas bajas representan más de la mitad de las muertes notificadas en menores de un año. Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal de acción rápida diseñado para prevenir la enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores (bronquiolitis y neumonía) causada por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en lactantes durante su primera temporada en contacto con el agente patógeno. Este anticuerpo se aplica en recién nacidos y lactantes menores de 6 meses en su primera temporada, y lactantes de alto riesgo hasta los 24 meses. Fuente: Agencia DIB

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