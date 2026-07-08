miércoles 08 de julio de 2026
8 de julio de 2026 - 17:31

Identificaron hantavirus en roedores de Tierra del Fuego sin relación con el brote del crucero

Los análisis moleculares permitieron identificar una variante viral no descripta previamente, emparentado con el virus Andes.

Especialistas del centro de referencia ANLIS Malbrán capturando roedores en Tierra del Fuego para tomar las muestras.&nbsp;

Especialistas del centro de referencia ANLIS Malbrán capturando roedores en Tierra del Fuego para tomar las muestras. 

Especialistas del centro especializado ANLIS Malbrán identificaron hantavirus en roedores de Tierra del Fuego sin relación con el brote del crucero MV Hondius.&nbsp;

Especialistas del centro especializado ANLIS Malbrán identificaron hantavirus en roedores de Tierra del Fuego sin relación con el brote del crucero MV Hondius. 

El laboratorio especializado ANLIS Malbrán logró identificar hantavirus en muestras de roedores tomadas en la provincia de Tierra del Fuego, aunque descartaron que la variante tenga relación con el brote de la enfermedad desatado en el crucero MV Hondius en el mes de marzo.

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Los estudios realizados por especialistas del Servicio de Biología Molecular de la ANLIS Malbrán indicaron que algunos roedores capturados en Ushuaia presentaron evidencias de infección. N obstante, la variante viral hallada es diferente de la observada en los casos humanos asociados al brote del crucero MV Hondius.

Asimismo, los análisis moleculares permitieron identificar una variante viral no descripta previamente. Además, los estudios genéticos determinaron que el virus, por su grado de identidad nucleotídica, se considera emparentado con el virus Andes y se clasifica dentro de la especie Orthohantavirus andesense.

De todas maneras, la variante viral hallada en los roedores de Tierra del Fuego es diferente de la observada en los casos humanos asociados al brote investigado. De esta manera, se pudo descartar que los roedores analizados hayan sido la fuente de infección vinculada a ese evento.

Especialistas del centro especializado ANLIS Malbrán identificaron hantavirus en roedores de Tierra del Fuego sin relación con el brote del crucero MV Hondius.

Especialistas del centro especializado ANLIS Malbrán identificaron hantavirus en roedores de Tierra del Fuego sin relación con el brote del crucero MV Hondius.

Los roedores

Los operativos de captura de roedores silvestres se desarrollaron entre el 18 y el 22 de mayo y estuvieron a cargo de biólogos del Servicio de Biología Molecular de la ANLIS Malbrán, Laboratorio Nacional de Referencia para Hantavirus, junto con profesionales de la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. Se realizaron en sectores de la periferia de Ushuaia y áreas del Parque Nacional Tierra del Fuego, bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Cabe destacar que durante esos operativos se capturaron 144 roedores y no se identificaron ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, principal reservorio conocido del virus Andes en la región patagónica. En cambio, se capturaron ejemplares de las especies Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, asociadas a la circulación de hantavirus en el sur del país.

Aporte científico

Los hallazgos constituyen un aporte significativo para el conocimiento de los hantavirus en Argentina y fortalecen las estrategias de vigilancia epidemiológica en Tierra del Fuego. En este sentido, los especialistas de la ANLIS Malbrán continuarán con estudios ecológicos, serológicos, moleculares y filogenéticos para comprender el papel de las especies del género Abrothrix en la circulación de esta nueva variante viral.

Fuente: Agencia DIB

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