martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 18:50

Confirman caso de hantavirus en Tres Arroyos y piden reforzar cuidados para prevenir contagios

El Municipio pidió reforzar los cuidados, especialmente entre quienes viven, trabajan o circulan por establecimientos rurales y lugares donde pueda haber roedores silvestres.

Por Agencia DIB
La transmisión al ser humano del hantavirus ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus.&nbsp;

La transmisión al ser humano del hantavirus ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. 

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La Secretaría de Salud de Tres Arroyos confirmó un caso de hantavirus en el distrito y comunicó que se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes.

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La transmisión al ser humano del hantavirus ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. 

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Las actuaciones se llevan adelante junto al área de Zoonosis y ya fueron realizadas las notificaciones a los organismos competentes. Por el momento, las autoridades no difundieron información sobre la identidad ni el estado de salud de la persona afectada.

Ante esta situación, el Municipio pidió reforzar los cuidados, especialmente entre quienes viven, trabajan o circulan por establecimientos rurales y lugares donde pueda haber roedores silvestres.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente al inhalar partículas contaminadas con saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También puede producirse por contacto de esas secreciones con los ojos, la nariz o la boca, o mediante una mordedura.

Síntomas y cuidados

Los primeros síntomas pueden confundirse con un estado gripal e incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. En determinados casos, el cuadro puede avanzar rápidamente y provocar dificultades respiratorias.

Entre las principales medidas preventivas, se recomienda:

  • Mantener el pasto y las malezas cortados alrededor de las viviendas, sellar orificios por donde puedan ingresar roedores y almacenar alimentos y residuos en recipientes cerrados.
  • Ventilar durante al menos 30 minutos los galpones, depósitos o viviendas que hayan permanecido cerrados durante mucho tiempo. Antes de limpiar, las superficies deben humedecerse con una solución de una parte de lavandina y nueve de agua, evitando barrer en seco para no levantar polvo.
  • En caso de encontrar un roedor muerto, no debe tocarse directamente: las autoridades indicaron rociarlo con agua y lavandina, esperar 30 minutos y retirarlo utilizando guantes.
  • Desde el área de Salud remarcaron que cualquier persona que presente fiebre, dolores musculares o malestar general y haya estado expuesta a un ambiente con posible presencia de roedores debe acudir rápidamente al centro asistencial más cercano.

Fuente: Agencia DIB

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