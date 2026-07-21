Confirman caso de hantavirus en Tres Arroyos y piden reforzar cuidados para prevenir contagios

La Secretaría de Salud de Tres Arroyos confirmó un caso de hantavirus en el distrito y comunicó que se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes.
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El Municipio pidió reforzar los cuidados, especialmente entre quienes viven, trabajan o circulan por establecimientos rurales y lugares donde pueda haber roedores silvestres.
La Secretaría de Salud de Tres Arroyos confirmó un caso de hantavirus en el distrito y comunicó que se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes.
Las actuaciones se llevan adelante junto al área de Zoonosis y ya fueron realizadas las notificaciones a los organismos competentes. Por el momento, las autoridades no difundieron información sobre la identidad ni el estado de salud de la persona afectada.
Ante esta situación, el Municipio pidió reforzar los cuidados, especialmente entre quienes viven, trabajan o circulan por establecimientos rurales y lugares donde pueda haber roedores silvestres.
El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente al inhalar partículas contaminadas con saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También puede producirse por contacto de esas secreciones con los ojos, la nariz o la boca, o mediante una mordedura.
Los primeros síntomas pueden confundirse con un estado gripal e incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea. En determinados casos, el cuadro puede avanzar rápidamente y provocar dificultades respiratorias.
Entre las principales medidas preventivas, se recomienda:
Fuente: Agencia DIB