Fútbol infantil: ataque a un micro a piedrazos, tres heridos y un grupo de adolescentes en la mira

El ataque a un micro que trasladaba un plantel de jugadores de ligas infantojuveniles dejó al menos tres chicos heridos.

Un violento episodio sacudió a la Liga de Fútbol de General Alvarado en Mar del Plata : un micro que trasladaba a un equipo de niños fue atacado a piedrazos y tres jugadores de seis años resultaron gravemente heridos. Uno de ellos, de 11 años, identificado como G., debió ser operado de urgencia en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) por una lesión delicada en los ojos.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, a la salida de la villa deportiva del Club Atlético Miramar , donde el plantel infantil de Juventud Unida de Otamendi disputó un partido. Cuando el transporte se retiraba, se produjo el ataque a piedrazos.

En tanto, de acuerdo a lo publicado por medios locales, un grupo de adolescentes que no pertenecen a ningún equipo está siendo investigados por la agresión.

Luego de lo ocurrido, el Club Juventud Unida difundió un duro comunicado en redes sociales en el que apuntó contra la Liga de Fútbol de General Alvarado. “Está situación ya pasó. El sábado pasado en la cancha de Sud América, hoy en la villa de Atlético. Todos estaban advertidos y sabían que esto venía pasando, ¿y qué se hizo?, ¿cómo nos cuidaron? ¡Nenes de 6 años venían en el colectivo! Hace dos lunes se planteó la situación. ¿Cómo actuaron?, ¿qué medidas tomaron?”, planteó la institución.

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“Parece que, si no te toca, miramos para otro lado. De qué sirve trabajar y hacer las cosas bien como institución si después quienes nos representan nos dejan a la buena de Dios. Seguimos dejando que la pelota ruede a cuesta de cualquier cosa. ¡Son criaturas!”, sumó en el posteo.

El club realizó la denuncia correspondiente y pidió reuniones para reforzar la seguridad en los partidos, evitar que los hechos se repitan y que los responsables se hagan cargo.

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Adolescentes, redes y violencia

La presidenta de Juventud Unida, Alejandra Abraham, brindó detalles sobre lo ocurrido y confirmó que hay entre seis y siete adolescentes identificados, que figuran en la denuncia. Además, reveló que el fin de semana pasado se había registrado un hecho similar en el predio de Sudamérica de Miramar.

“Ya nos había pasado con el mismo grupo de chicos, informamos a la Liga de General Alvarado y pedimos que se garantizara la seguridad, algo que no sucedió”, sostuvo en diálogo con el medio Mi8. Y explicó: “Son todos menores de edad, algunos jugadores de clubes y otros no. Todo se originó por un conflicto entre adolescentes de categoría 2009 por grupos de redes sociales. En la Fiesta Nacional de la Papa en Otamendi se pelearon y eso se trasladó a las canchas”.

A raíz del ataque, la Liga de Fútbol de General Alvarado resolvió suspender todos los partidos programados para este domingo en todas las categorías.

Fuente: Agencia DIB