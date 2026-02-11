Fuerte temporal en Dorrego: murió una yegua alcanzada por un rayo

Murió una yegua en Coronel Dorrego.

Un rayo provocó la muerte de una yegua durante un temporal que azotó a la localidad bonaerense de Coronel Dorrego. El trágico hecho se produjo el martes, alrededor de las 21.30, en un potrero ubicado en la calle 39 al 800.

De acuerdo con FM Manantial 97.3, Guillermo “Chito” Vera, dueño del animal, dijo que el equino falleció de manera inmediata a causa de la descarga eléctrica. A su lado se encontraban otros animales, que resultaron ilesos.

Según informa hoy miércoles el sitio La Brújula 24, un fuerte temporal azotó la tarde del martes a la localidad dorreguense de El Perdido (ex Estación Guisasola) y causó la voladura de chapas, arrancó árboles y anegó calles. La zona estaba dentro de la región sobre la que se emitió una alerta amarilla por tormentas y se estima que cayeron unos 33 milímetros en muy poco tiempo, acompañado de fuertes ráfagas de viento.

Temas Coronel Dorrego