martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026 - 10:51

Falleció en un accidente en la Ruta 85 el padre del intendente de Saavedra

Carlos Alberto Nebot (74), padre de Matías Nebot, impactó por causas que se investigan contra el acoplado de un camión que circulaba en el mismo sentido.

Por Agencia DIB
La camioneta de Nabot quedó incrustada en el acoplado.

La camioneta de Nabot quedó incrustada en el acoplado.

La Nueva

En horas de la tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de Carlos Alberto Nebot (74), padre del intendente del municipio de Saavedra, Matías Nebot, tras un impactante siniestro ocurrido sobre la Ruta Provincial 85.

Más noticias
Dos estudios advierten sobre los problemas de salud mental en la Argentina: estrés y malestar psicológico.

Salud Mental: PBA y otras diez provincias piden a Nación que reanude los Consejos Federales
En Carhué, y en casi todo el mundo, las cifras de nacimientos caen drásticamente.

Carhué: en los últimos seis años hubo más muertes que nacimientos

El accidente, según informa Sudoeste BA, se produjo en el tramo que une Coronel Pringles con Tres Arroyos (en dirección a Indio Rico), a la altura del paraje "La Virginia", pasando la zona conocida como "Jauelitos".

Contra un acoplado

Nebot circulaba al mando de una camioneta Nissan Frontier en sentido hacia Coronel Pringles. Por motivos que aún son materia de investigación, el rodado impactó violentamente contra la parte trasera del acoplado de un camión cargado con cereal que circulaba en la misma dirección.

La magnitud de la colisión fue tal que la camioneta quedó incrustada en la estructura del transporte de carga, provocando incluso la rotura de la boquilla trasera del acoplado y el consecuente derrame de cereal sobre la cinta asfáltica.

Hipótesis

Cuando llegó el personal médico, ya se había constatado el deceso del conductor de la Frontier. Por su parte, el chofer del camión resultó ileso.

Si bien se espera el informe final de la Policía Científica de Coronel Suárez, una de las hipótesis preliminares indica que el camión podría haber estado subiendo a la ruta desde un camino vecinal o circulando a muy baja velocidad al momento del alcance.

Debido a la gravedad del hecho, se procedió al corte total de la ruta para permitir el trabajo de los servicios de emergencia. En el operativo participaron: Bomberos Voluntarios de Coronel Pringles; Personal de Salud del Hospital Municipal de Pringles; Guardia Urbana y Policía Comunal. Ayudantía Fiscal de Coronel Pringles, que instruye actuaciones caratuladas preventivamente como "homicidio culposo".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Salud Mental: PBA y otras diez provincias piden a Nación que reanude los Consejos Federales

Carhué: en los últimos seis años hubo más muertes que nacimientos

Motosierra en salud: Milei avanzaría con la privatización de cinco grandes hospitales en la Provincia

Mar del Plata da inicio a la temporada de verano con el lanzamiento de la primera bola

Insólito: en un hospital de Mar del Plata adoptaron gatos para espantar a las ratas

La Corte ordenó suspender la ordenanza de agroquímicos en Tandil y Rauch

El bonaerense se "une", aunque le escapa al compromiso del casamiento

Necochea: el Complejo Casino será subastado el 11 de febrero

Conmoción en Olavarría: dos muertos y 42 heridos tras el incendio de un geriátrico

Alerta hantavirus: un joven de 14 años murió en San Andrés de Giles

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las inundaciones afectan a miles de hectáreas en la provincia. (Foto: Patricia Gorza)

Inundaciones: prorrogan la emergencia agropecuaria en distritos bonaerenses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Radio Provincia desde Mar del Plata con La playa es sagrada (Federico Pesci, Matías Sáez y Vanesa Ábalos)

Radio Provincia y su programación de verano con un estudio en Mar del Plata