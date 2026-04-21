Emotivo cortejo bajo la lluvia para despedir a Luis Brandoni en el Cementerio de la Chacarita

Último adiós a Luis Brandoni en el Panteón de Actores del Cementerio de La Chacarita.

Figuras del espectáculo argentino, público en general y familiares se acercaron este martes al Cementerio de la Chacarita para darle el último adiós al actor Luis Brandoni, fallecido el lunes a los 86 años.

Luis Brandoni: el adiós al pibe de Dock Sud que siempre soñó con ser actor

Tras un extenso velorio en la Legislatura porteña, que reunió a celebridades de la cultura, referentes de la política, colegas, amigos y admiradores del actor de distintas generaciones, los restos del mítico actor argentino fueron trasladados al Panteón de Actores, el lugar elegido para su eterno descanso.

El último adiós a Brandoni I Colegas, familiares y amigos despiden con aplausos al actor argentino. Sus restos descansarán en el panteón de actores del cementerio de la Chacarita. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/6UFK9XvHaK

Emoción, abrazos, lágrimas, anécdotas, tristeza y aplausos. El cielo gris y la lluvia acompañaron el pesar de los presentes, que despidieron a uno de los actores más entrañables de las últimas décadas, que supo divertir y encarnar complejos personajes en televisión, cine y teatro.

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Porque dijo en el funeral de Brandoni que murió su máximo referente pic.twitter.com/ZEnu0HMpOI — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) April 20, 2026

Cuando el féretro fue ingresaron al panteón para su eterno descanso, solo ingresaron sus familiares más íntimos. Fanáticos y colegas se cerraron en una ovación y un largo aplauso, como los miles que recibió a lo largo de las décadas en las salas teatrales de todo el país.

Entre quienes se acercaron a darle el último adiós estuvieron Guillermo Francella, Carlos Rottemberg, Mauricio Dayub, Marcelo de Bellis, Gabriel "El Puma" Goity, Alfredo Leuco y Fernando Bravo.

Fuente: Agencia DIB