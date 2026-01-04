El Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos podría reabrir en los próximos días

El Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos reiniciará sus actividades productivas. El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de aquella ciudad autorizó que tenga continuidad la explotación de la planta. Se expresó de manera favorable a una solicitud del síndico Gustavo Daniel Benedetti y por tal motivo la empresa volverá a funcionar –con la supervisión de la sindicatura- con el gerenciamiento de la empresa Fiduc SA.

El delegado del Sindicato de la Carne , Néstor García , celebró la reactivación: “Si bien la estábamos buscando, llega en un momento sensible. Nosotros hubiésemos querido que sea antes de la Navidad, todo el mundo estaba pasándola mal. Igual nos llega en un momento en el que pudieron recibir una plata en las cuentas para pasar un fin de año mucho mejor. Más allá de esa noticia, la noticia de que vamos a volver a producir es la mejor, que vamos a volver a tener trabajo es la mejor noticia que nos podían haber dado”, dijo García, citado por La Voz del Pueblo de Tres Arroyos .

De los más de 70 trabajadores que quedaban, unos 60 aproximadamente volverán a trabajar. “Siempre algunos se van. Los demás seguramente van a iniciar una nueva etapa, con un nuevo Anselmo o con la firma que sea, porque a partir de una quiebra, cuando se compran los activos se cambia el nombre”.

Desde su lugar, García ve que en el grupo de trabajo “están felices porque es un logro de ellos en un trabajo en conjunto con el Sindicato, que buscaron opciones, que cuidaron, que tuvieron la responsabilidad de tratar de que esto salga adelante de alguna manera y no es casualidad que se salga dos veces adelante, ya que en el 2019 estuvimos cerrados cinco meses también. No cualquier frigorífico abre dos veces, como lo hizo Anselmo”.

Esta semana los nuevos dueños se harán cargo de la empresa, en lo que será una tarea para nada sencilla, manifestó García. “Cuando una empresa para, es muy difícil lograr reactivarla, y esto se va a hacer en los próximos días, no va a ser en dos o tres días seguramente. Ellos comentaron que querían hacer una faena a mediados de enero, pero hay que esperar y analizar cuáles son los planes de trabajo que traen, mientras que nosotros como sindicato vamos a dar una mano en lo que se necesite”.

La crisis golpea a Tres Arroyos

Tal como informó la agencia DIB en septiembre, el frigorífico Anselmo, con más de 90 años de historia en la industria cárnica bonaerense, presentó el pedido de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial local. El cierre afectó de manera directa a más de 100 trabajadores y generó un fuerte impacto en una ciudad que perdió a uno de sus principales empleadores industriales.

Durante los últimos meses, el frigorífico acumuló sueldos atrasados, cheques rechazados por más de $ 120 millones y reducción de personal. En ese sentido, Néstor García aseguraba en aquel momento que la situación afectaba a 76 empleados, a quienes se sumaban unos 20 que acordaron un retiro voluntario en cuotas y solo cobraron el primer mes. Según Anselmo, el frigorífico necesitaba faenar unas 2.000 cabezas mensuales, aunque en el último tiempo no superaba las 1.500, lo que acrecentó los números en rojo y la crisis de la que no pudo salir.

Fuente: Agencia DIB