El fenómeno de El Niño trae temperaturas más altas y lluvias hasta fines de agosto

Existe alrededor de un 90% de probabilidades de que hasta agosto se consolide una fase cálida del fenómeno ENOS ( El Niño -Oscilación del Sur), con perspectivas de alcanzar una intensidad moderada a fuerte y mantenerse activo durante buena parte de la campaña 2026/2027.

Advierten por la llegada de "El Niño Godzilla" que podría generar fuertes lluvias en la Cuenca del Plata

Esa es la conclusión de una nueva reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA) de la que participaron el Ministerio de Desarrollo Agrario -con su titular, Javier Rodríguez- y entidades agropecuarias bonaerenses.

Los modelos internacionales prevén anomalías de la temperatura superficial del mar superiores a los 2°C , asociadas a mayores precipitaciones, temperaturas por encima de lo normal y una mayor frecuencia de tormentas intensas .

El relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario indica que la provincia presenta actualmente una situación heterogénea en materia hídrica, con buena disponibilidad de humedad en la mayor parte del territorio y sectores con saturación de suelos, especialmente en áreas de la cuenca del Salado. Las regiones Noroeste y Centro aparecen como las de mayor riesgo frente a un escenario de lluvias superiores a los promedios históricos.

“Estamos ante un escenario climático que requiere anticipación y planificación. Por eso venimos trabajando de manera preventiva con los municipios y distintos organismos provinciales”, señaló el ministro Javier Rodríguez.

Fuente: Agencia DIB