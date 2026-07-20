El peor desenlace: encuentran muerta a Karina Cáceres en un pozo séptico en José C. Paz

La búsqueda de Karina Elizabeth Cáceres Domínguez tuvo el peor desenlace: la joven, que permanecía desaparecida desde el 12 de julio en el partido bonaerense de José C. Paz, fue encontrada sin vida dentro de un pozo séptico de una vivienda ubicada en la localidad de Sol y Verde, del mencionado distrito del Conurbano. En tanto, la investigación cambió de averiguación de paradero a femicidio.

El procedimiento se llevó a cabo en una casa situada en la calle Suecia al 4200, donde trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, personal de Policía Científica y Bomberos Voluntarios de José C. Paz. Tras rescatar el cuerpo, la Justicia ordenó la realización de la autopsia para determinar las circunstancias del crimen.

Por el hecho fue detenido un hombre de 35 años, identificado por la Policía como Ignacio Daniel González. El sospechoso fue localizado en la ciudad chaqueña de Charata, donde quedó aprehendido y ahora se aguarda su traslado a la provincia de Buenos Aires para ser indagado por la Justicia.

El avance decisivo de la investigación se produjo luego de la difusión pública de imágenes de cámaras de seguridad en las que podía verse a la víctima caminando junto a un hombre durante la madrugada del 12 de julio. Si bien en un principio los familiares de la joven no lograron reconocer a la persona que la acompañaba, tras la viralización del video, allegados al sospechoso se comunicaron con los investigadores y habrían señalado su posible identidad.

Apareció sin vida Karina Cáceres, la joven buscada en José C. Paz e investigan un femicidiohttps://t.co/j08RYAivwG



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En tanto, las mismas personas habrían asegurado que el acusado les habría confesado la autoría del homicidio y les indicó dónde había ocultado el cuerpo, información que permitió orientar el allanamiento en la vivienda donde finalmente fue encontrado.

Con los datos aportados por los allegados del sospechoso, se ordenó un operativo en el que se encontró el cuerpo de la víctima en un pozo séptico. En el operativo también fueron secuestradas prendas de vestir, una bicicleta cortada en varios fragmentos y otros elementos que serán sometidos a peritajes. Los investigadores procuran establecer su vinculación con el crimen.

Una semana desaparecida

La desaparición de Karina había sido denunciada el 13 de julio por su pareja, quien declaró que ambos habían mantenido una discusión y que, al despertar, la mujer ya no se encontraba en la vivienda. Según la investigación, la joven fue vista por última vez alrededor de las 6 de la mañana del 12 de julio y llamó la atención que hubiera dejado su teléfono celular, la tarjeta SUBE y otras pertenencias, además de su hijo de siete años.

En el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°25 del Departamento Judicial San Martín, que continúa reuniendo pruebas mientras espera concretar el traslado del acusado desde Chaco para avanzar con la causa.

Fuente: Agencia DIB