El Gobierno y la conferencia Episcopal reciben al nuncio apostólico monseñor Michael Banach

El nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Banach.

El miércoles 22 llegará a nuestro país, el nuevo representante pontificio, monseñor Michael Banach, quien se convertirá en el décimo quinto nuncio apostólico ante el gobierno argentino.

La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) informó que el próximo miércoles 22 de julio llegará a la Argentina el nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Banach.

A su arribo, según indicó la Agencia AICA, el diplomático pontificio será recibido por el presidente del episcopado, monseñor Marcelo Colombo, junto al secretario general, monseñor Raúl Pizarro.

En los próximos días, una vez que la Nunciatura Apostólica confirme los detalles, se dará a conocer la fecha de la celebración eucarística con la que se realizará la bienvenida oficial al representante del Santo Padre en la Argentina.

Monseñor Banach, estadounidense de 63 años, cubrirá la sede vacante producida por el traslado de monseñor Miroslaw Adamczyk, quien fue designado nuncio apostólico en Albania el 14 de enero de 2026. El nuevo representante pontificio será el decimoquinto nuncio apostólico ante el Gobierno argentino. Fuente: Agencia DIB

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