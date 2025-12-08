Desesperada búsqueda de un adolescente que desapareció al intentar cruzar el río Quequén

Gonzalo Ferloni, de 18 años, desapareció el domingo por la tarde tras ingresar al río Quequén.

La ciudad de Necochea permanece movilizada por la desaparición de Gonzalo Ferloni, un joven de 18 años cuyo rastro se perdió el domingo por la tarde tras ingresar al río Quequén .

El hecho ocurrió cerca de las 17 en el sector de las canchas de fútbol ubicadas frente a la Terminal de Ómnibus, cuando el adolescente comenzó a nadar con la intención de cruzar hacia la costa de Necochea. Sin embargo, no logró alcanzar la otra orilla y rápidamente se dio aviso a las autoridades.

Según informó Ecos DIarios, la búsqueda se extendió durante varias horas y contó con la participación de Prefectura Naval Argentina, Bomberos de Necochea y personal de Defensa Civil. Los equipos trabajaron con un gomón, una moto de agua y buzos especializados, aunque debieron suspender el operativo alrededor de las 20.30 debido a la falta de luz natural.

Desde la mañana de este lunes, los rastrillajes se retomaron en el mismo sector donde se vio al joven por última vez. “La búsqueda se está realizando en el área donde desapareció. Desde la Dirección de Defensa Civil estamos brindando apoyo logístico y acompañando a la búsqueda”, explicó Augusto Fulton, integrante del organismo.

Angustia de la familia

La angustia domina a familiares y allegados, que permanecen a orillas del río aguardando novedades y pidiendo ayuda a los vecinos. La hermana de Gonzalo difundió un mensaje en redes sociales solicitando colaboración: “Estamos todos acá en el río. El que pueda acercarse a ayudarnos a buscarlo, vamos a estar toda la vida agradecidos. Por favor, necesitamos que nos ayuden. Hay una familia destrozada”.

También su tía expresó su dolor: “Duele esperar, duele ver a la familia destruida, duele ver cómo todos se desesperan para encontrarte”.

Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información útil se acerque a la comisaría más cercana o se comunique con los servicios de emergencia.

Fuente: Agencia DIB