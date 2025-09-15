lunes 15 de septiembre de 2025
15 de septiembre de 2025 - 08:41

Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

La inmunización estará disponible desde este lunes para todas las personas de entre 15 y 59 años de cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
La campaña de vacunación contra el dengue se intensifica en la provincia de Buenos Aires, con la aplicación de primeras y segundas dosis.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires relanzó este lunes la nueva etapa de la campaña de vacunación contra el dengue para todas las personas de entre 15 y 59 años que vivan en cualquier municipio bonaerense, hayan tenido o no la enfermedad.

El mosquito Aedes Aegypti.

La Provincia comienza a vacunar a quienes no hayan tenido dengue
Los medicamentos en la mira.

La Anmat prohibió una lavandina en polvo, filtros de agua y medicamentos

Según explicó el ministerio de Salud bonaerense se enviarán 22.100 turnos a quienes ya se anotaron pero no fueron citados por encontrarse fuera de la población objetivo de esa primera parte de la campaña. Para ello, los interesados deberán registrarse en Mi Salud Digital, y se les asignará vía mail un día y horario para concurrir a inmunizarse.

Hasta ahora, los vacunados fueron jóvenes y adultos de entre 15 y 59 años que transitaron la enfermedad. Pero en esta nueva etapa podrán solicitar un turno todas las personas de esa franja etaria que deseen recibir la vacuna.

Una vez asignada la cita por correo electrónico, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página www.gba.gob.ar/vacunacion/, y serán inmunizados de forma gratuita; sin necesidad de orden médica.

¿Cuándo sospechar de dengue?

  • Si tenés fiebre (38° o más) acompañada de:
  • Dolor de cabeza y/o dolor detrás de los ojos
  • Dolor muscular y/o en las articulaciones
  • Náuseas, vómitos y/o diarrea
  • Malestar general
  • Sarpullido / rash en la piel (DIB)
Por  Agencia DIB