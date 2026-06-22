Buscan por ley que los intendentes gestionen el sembrado de banquinas

La diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti , presentó un proyecto de ley para permitir que los municipios bonaerenses otorguen permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales , con el objetivo de aprovechar terrenos ociosos y generar nuevos recursos para las comunas.

En la actualidad, la Ley 10.342 , la que se pretende modificar, permite a los intendentes conceder permisos de uso sobre las franjas linderas a las rutas y caminos que integran la red vial bonaerense. Sin embargo, excluye de manera expresa a las banquinas, es decir, los espacios laterales reservados por la legislación vigente para la seguridad vial, lo que limita las posibilidades de sembrar en esos terrenos.

En ese marco, el proyecto impulsado por la legisladora massista propone modificar el artículo primero de la ley para incluir a las banquinas dentro de los espacios susceptibles de ser cedidos en uso, siempre que exista una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense.

Asimismo, la iniciativa incorpora la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales, que estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación y tendrá como objetivo fiscalizar la utilización de esos espacios.

Para Rasquetti, la exclusión de las banquinas genera un desperdicio de recursos productivos, miles de hectáreas lineales de suelo fértil y apto permanecen en un estado de total abandono, desaprovechamiento y ociosidad. “La pérdida de chance fiscal, se priva de manera sistémica a los municipios de una fuente legítima de recaudación de tasas, cánones o derechos de ocupación derivados de la explotación regulada de estos espacios de dominio público”, remarcó.

El sembrado en las banquinas

En tanto, Rasquetti argumentó que el aprovechamiento regulado y planificado de las áreas de banquinas podría abrir un abanico de posibilidades productivas fundamentales para las economías regionales, e indicó que esos terrenos podrían destinarse a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, planes de forestación o parquización, e incluso la instalación controlada de infraestructura de servicios.

“La ociosidad actual de estas tierras representa una oportunidad perdida. Su puesta en valor permitirá que los municipios administren y perciban de manera directa los recursos derivados de dichos permisos”, remarcó la integrante del Frente Renovador.

Cabe recordar que en febrero de este año, el municipio bonaerense de 9 de Julio puso en marcha una convocatoria dirigida a productores frentistas y actores del sector agropecuario para participar de una licitación pública que permitirá sembrar unas 300 a 350 hectáreas de banquinas ubicadas sobre las diferentes rutas provinciales y caminos como la ruta 65. Estos permisos tienen un tiempo máximo de un año, con posibilidad de renovación, y contemplan la siembra de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otras producciones afines al lugar.

Hay que tener en cuenta que solo se puede sembrar dejando el margen de la banquina regulado por Vialidad de Nación y Provincia, que son 3 a 5 metros libres, y después se puede sembrar el resto.

Fuente: Agencia DIB