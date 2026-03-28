sábado 28 de marzo de 2026
28 de marzo de 2026 - 12:04

Balcarce: se despistó en la Ruta 226 y terminó volcando en el interior del cementerio privado

El siniestro ocurrió en el kilómetro 63 de la cinta asfáltica. El conductor, de 29 años, sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al Hospital Municipal de la localidad.

Por Agencia DIB
El Ford Focus terminó destrozado en el interior del predio del&nbsp;Cementerio Privado Parque de la Sierra.

El Ford Focus terminó destrozado en el interior del predio del Cementerio Privado Parque de la Sierra.

La Vanguardia

Este viernes se registró un insólito accidente en Balcarce, donde un automóvil se despistó de la ruta, volcó y terminó dentro del cementerio privado.

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Todo comenzó, según cuenta La Vanguardia, en horas de la tarde, cuando tras un llamado al 911, personal policial se constituyó en el kilómetro 63 de la Ruta Nacional 226, mano a Mar del Plata. Allí se constató un violento despiste y vuelco de un vehículo Ford Focus. El automóvil se desplazó aproximadamente 150 metros desde la cinta asfáltica e ingresó al interior del predio del Cementerio Privado Parque de la Sierra.

Perdió el control

El único ocupante del rodado, un hombre de 29 años con domicilio en Balcarce, perdió el control mientras conducía y traspuso el perímetro del campo. Como consecuencia sufrió politraumatismos de carácter leve.

Minutos después una ambulancia del Hospital Municipal de Balcarce trasladó al conductor para su atención. Interviene la Fiscalía N°11, a cargo de Vera Tapia, que investiga las circunstancias del siniestro.

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