sábado 20 de septiembre de 2025
20 de septiembre de 2025 - 08:21

Aerolíneas Argentinas lanza un 10% de descuento en vuelos domésticos

La promoción dura hasta el domingo 28 de septiembre y no tiene límite de fecha de viaje.

Por Agencia DIB
Un avión de Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial que durará toda una semana: hasta el domingo 28 de septiembre, los pasajeros podrán acceder a un 10% de descuento en todos los vuelos dentro del país.

Aerolíneas Argentinas.

Cabo Frío es una ciudad ubicada en el estado de Río de Janeiro.

Rumbo a Brasil: Aerolíneas Argentinas suma vuelos para el verano

Según indicó la aerolínea de bandera en un comunicado, “el principal atractivo es que la promoción no tiene límite de fecha de viaje, lo que permite a los clientes aprovechar el beneficio incluso para programar sus vacaciones de verano”.

Turismo nacional

“Con esta acción, Aerolíneas Argentinas refuerza su compromiso de ofrecer más oportunidades para recorrer los principales destinos turísticos del país, incentivando el turismo nacional y la conectividad entre provincias”, cierra el comunicado.

Por  Agencia DIB