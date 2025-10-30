jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 19:45

Chacabuco recibe este fin de semana la 1ª Fiesta del Juguete Artesanal

Será en Rawson, partido de Chacabuco. El evento está destinado “a la niñez y a toda la comunidad en general, bajo el lema ‘juguemos a hacer juguetes’”.

Por Agencia DIB
Primera Fiesta del Juguete Artesanal en Rawson, Chacabuco.

La localidad de Rawson, en el partido de Chacabuco, recibirá “algo único” este domingo: la 1ª Fiesta del Juguete Artesanal, “un encuentro mágico donde los chicos y chicas juegan, crean y aprenden”.

Con entrada libre y gratuita, el evento está destinado “a la niñez y a toda la comunidad en general, bajo el lema ‘juguemos a hacer juguetes’”. Organizado por La Desfábrica de Juguetes, con el apoyo de la Delegación Municipal, propone redescubrir el oficio de la juguetería artesanal y los juegos comunitarios como parte fundamental del patrimonio cultural.

El oficio de la juguetería artesanal viene creciendo de la mano de artistas, jugueteros, diseñadores, educadores y otros emprendedores, que proponen nuevas estéticas, narrativas y perspectivas provenientes de distintos campos, como la pedagogía, el arte, la recreación, el diseño sustentable. “Este sector productivo emergente representa una alternativa frente al consumo indiscriminado de juguetes industriales”. Así, la Fiesta del Juguete Artesanal busca acercar a las infancias otros modos de vincularse con los juegos y juguetes, apuntando a un consumo, un uso y una fabricación cada vez más sustentables.

1ª Fiesta del Juguete Artesanal

En la Plaza San Martín, este domingo 2 de 14.30 a 18.30 y con entrada libre y gratuita, se realizarán talleres para construir juguetes; espacios sustentables y reciclaje creativo; payasos, música, feria de juguetes y artesanos; gastronomía local. “Vení a Rawson, a solo dos horas de CABA, y descubrí un pueblo tranquilo, lleno de historia y alegría. Traé el mate, la reposera y muchas ganas de jugar a hacer juguetes”, convocan los organizadores.

Fiesta Juguete Artesanal
Los juguetes artesanales transmiten las historias de los lugares donde se hicieron y se jugaron. Sus materiales hablan del modo en que los pueblos se vinculan con su entorno: de lo que se cultiva, se produce y se descarta en cada comunidad. Pero por sobre todo, muestran que para jugar no se necesita comprar el último juguete de moda, sino que se pueden hacer con los materiales al alcance, imaginando otros mundos posibles. (DIB)

La importancia del club de barrio en la vida social. 

Rige la ley que prohíbe cortar la luz, gas y agua a hospitales, escuelas y clubes

