viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 09:56

Ya está disponible la aplicación "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados desde el celular

La app para Android e iOS permite no solo seguir el recuento provisorio de votos, sino también averiguar dónde se sufraga y ver paso a paso cómo se vota con la BUP.

Por Agencia DIB
Ya está disponible para descargar la app Elecciones Legislativas 2025.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

A su vez, también se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel (BUP).

Los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada.

En tanto, a partir del domingo a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

