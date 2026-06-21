domingo 21 de junio de 2026
21 de junio de 2026 - 10:32

Vanesa Bruschi, la primera mujer directora de la cárcel de Mercedes

El Servicio Penitenciario Bonaerense designó por primera vez a una mujer al frente de la cárcel de Mercedes que aloja a 1.100 personas privadas de su libertad.

Por Agencia DIB
La Inspectora Mayor Vanesa Bruschi, flamante directora del penal de Mercedes.

La Inspectora Mayor Vanesa Bruschi, flamante directora del penal de Mercedes.

SPB
El ministro Juan Martín Mena y la directora Bruschi.

El ministro Juan Martín Mena y la directora Bruschi.

SPB

La Unidad Penal 6 de Mercedes, una de las cárceles más importantes del territorio bonaerense, tiene por primera vez en su historia a una mujer como directora. Se trata de la Inspectora Mayor Vanesa Bruschi, nacida en San Nicolás y residente de Baradero, quien ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en 1999.

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Entre otras autoridades, en el acto de asunción de Bruschi estuvieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, el Jefe del SPB, Xavier Areses. y el director saliente de la Unidad 5, Roberto Frade.

La nueva directora tendrá bajo su responsabilidad la administración y coordinación de una unidad penitenciaria que alberga aproximadamente a 1.100 personas privadas de libertad, además de conducir a un plantel integrado por 376 agentes penitenciarios.

Bruschi servicio penitenciario Bonaerense rs
El ministro Juan Martín Mena y la directora Bruschi.

El ministro Juan Martín Mena y la directora Bruschi.

Una impecable carrera en el Servicio Penitenciario Bonaerense

Bruschi nació en San Nicolás y a los 18 años, tras cursar un año de la carrera de Trabajo Social, ingresó en 1999 a la Escuela de Cadetes del SPB, en La Plata, de donde egresó en 2002 como oficial.

En su carrera pasó por la Unidad 3 de San Nicolás, la Unidad 11 de Baradero, las Unidades 21 y 41 de Campana, y la Unidad 16 de Junín, el último destino antes de Mercedes de Bruschi, madre de dos hijos y casada con un oficial penitenciario.

Fuente: Agencia DIB

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