25 de agosto de 2025 - 16:03

"Kirchnerismo Nunca Más": Fuerza Patria de General Pinto intimó a La Libertad Avanza

Pasacalles con ese lema fueron ubicados sobre otros carteles de candidatos o referentes del peronismo en ese distrito de la Cuarta Sección Electoral.

Por Agencia DIB
Pasacalles de La Libertad Avanza sobre los avisos del oficialismo local.

Fuerza Patria en General Pinto (Cuarta Sección) intimó a La Libertad Avanza a retirar pasacalles con el lema “Kirchnerismo Nunca Más” que fueron ubicados sobre otros carteles de candidatos o referentes del peronismo en la zona, por ejemplo sobre un cartel del gobernador Axel Kicillof y del intendente local, Fredy Zavaterelli.

El espacio político del presidente Javier Milei “tomó como lema de campaña uno de los símbolos más fuertes de la recuperación de la democracia en Argentina, después de una dictadura cívico- militar que dejó a compatriotas muertos, exiliados, 30 mil desaparecidos y cientos de nietos y nietas apropiados que todavía no pudieron recuperar su identidad, además de una severa crisis económica y política”.

De acuerdo con Fuerza Patria, ahora, además de exponer una campaña sucia, en la región impacta el escándalo del pedido de coimas que investiga la Justicia. Es que el candidato a senador por la Cuarta Sección Electoral, Gonzalo Cabezas, fue mencionado como uno de los involucrados en una trama de retornos relacionada con la obra pública”.

Cabezas, que responde políticamente a Eduardo “Lule” Menem, estaba en la dirección nacional de Relación con los Municipios, “tejía una red de relaciones que prometía insumos millonarios a los municipios, pero de los que luego no llegaría nada a las comunas”, consigna el comunicado. (DIB) GML

