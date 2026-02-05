Organizaciones políticas y sociales de Lanús se declararon en emergencias por 80 despidos en el municipio

El intendente de Lanús, Julián Álvarez.

Un conjunto de organizaciones políticas y sociales de Lanús advirtieron sobre el despido de 80 trabajadores del servicio de barrido y limpieza en el municipio que comanda Julián Álvarez, por lo que se declararon en “estado de alerta y movilización”.

La denuncia fue formulada por la UTEP, el Frente de Izquierda, Identidad Monte Chingolo, el Frente Vecinal y la Organización Nuevo Amanecer, que apuntaron al secretario de Espacio Público, Mauro Iezzi, como el funcionario que les comunicó los despidos.

En el comunicado, las organizaciones calificaron de “persecución política y sindical ” la medida, y resaltaron que los despedidos “perciben apenas 140 mil pesos mensuales” y se desempeñan “en una situación de extrema precariedad: sin ropa de trabajo, sin percibir recibos de sueldo y asociados supuestamente a una cooperativa cuya matrícula se desconoce”.

Desde el municipio vincularon el reclamo a sectores enfrentados a Álvarez en la interna del PJ, a quienes identifican con el Movimiento Derecho al Futuro, que responde al gobernador Axel Kicillof. Dijeron que algo similar ocurrió a fin de año pasado, cuando una disputa por la continuidad de cooperativistas terminó con incidentes.

Para compartir en redes







