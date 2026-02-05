jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 19:20

Organizaciones políticas y sociales de Lanús se declararon en emergencias por 80 despidos en el municipio

Son empleados del servicio de barrido y limpieza. Apuntaron contra el intendente, Julián Alvarez. Desde la comuna vincularon el reclamo a la interna del PJ.

Por Agencia DIB
El intendente de Lanús, Julián Álvarez.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez.

Un conjunto de organizaciones políticas y sociales de Lanús advirtieron sobre el despido de 80 trabajadores del servicio de barrido y limpieza en el municipio que comanda Julián Álvarez, por lo que se declararon en “estado de alerta y movilización”.

Más noticias
las toninas: encontraron el cuerpo de un turista de lanus que habia desaparecido en santa teresita

Las Toninas: encontraron el cuerpo de un turista de Lanús que había desaparecido en Santa Teresita
Ian Moche en diálogo con DIB

"No puedo ser feliz si el otro sufre": Ian Moche y la lucha por la emergencia en discapacidad

La denuncia fue formulada por la UTEP, el Frente de Izquierda, Identidad Monte Chingolo, el Frente Vecinal y la Organización Nuevo Amanecer, que apuntaron al secretario de Espacio Público, Mauro Iezzi, como el funcionario que les comunicó los despidos.

En el comunicado, las organizaciones calificaron de “persecución política y sindical ” la medida, y resaltaron que los despedidos “perciben apenas 140 mil pesos mensuales” y se desempeñan “en una situación de extrema precariedad: sin ropa de trabajo, sin percibir recibos de sueldo y asociados supuestamente a una cooperativa cuya matrícula se desconoce”.

Desde el municipio vincularon el reclamo a sectores enfrentados a Álvarez en la interna del PJ, a quienes identifican con el Movimiento Derecho al Futuro, que responde al gobernador Axel Kicillof. Dijeron que algo similar ocurrió a fin de año pasado, cuando una disputa por la continuidad de cooperativistas terminó con incidentes.

Temas
Ver más

Las Toninas: encontraron el cuerpo de un turista de Lanús que había desaparecido en Santa Teresita

"No puedo ser feliz si el otro sufre": Ian Moche y la lucha por la emergencia en discapacidad

PJ bonaerense: el acuerdo para evitar la interna está "muy avanzado" pero aún no se cerró: ¿qué falta?

Habló el juez de San Martín cuyo juzgado fue copado por narcos: "pasa todos los días"

Argentina y Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial: bajan aranceles y buscan más comercio e inversiones

Milei creó una Oficina para desmentir fakes y "operaciones" y puso al frente a un tuitero ultralibertario

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento y los gremios lo rechazaron

La Provincia reabre la paritaria: analizan un aumento en dos tramos

Lilia Lemoine acusó a la madre de Ian Moche de llevar al nene "a los medios haciéndolo actuar de autista"

Pinamar: el PRO bonaerense respaldó al intendente Ibarguren en contra de la prohibición de vehículos en La Frontera

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La sede de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento y los gremios lo rechazaron

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ian Moche en diálogo con DIB

"No puedo ser feliz si el otro sufre": Ian Moche y la lucha por la emergencia en discapacidad

Por  Martín Gainle