PJ bonaerense: el acuerdo para evitar la interna está "muy avanzado" pero aún no se cerró: ¿qué falta?

La tensa negociación entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner -o entre los delegados políticos de cada uno- para evitar una elección en el PJ bonaerense está “avanzada”, aunque aún no se cerró completamente. Por estas horas, el nudo para terminar de destrabar todo está, más que en la presidencia, en la integración de los dos máximos órganos de conducción del partido.

Según indicaron a DIB desde ambos campamentos, el propio Kicillof estaría en principio de acuerdo con la idea de presidir el partido como prenda de unidad, una solución que, como contó DIB el sábado, consultó con la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro durante toda la semana.

La presidencia para Kicillof fue deslizada como propuesta la semana pasada por el titular saliente del partido, Kirchner , como un intento de salir del estado de “veto” cruzado a los nombres que circulaban hasta ese momento: la vicegobernadora Verónica Magario por el axelismo y el propio líder de La Cámpora.

Las conversaciones desde ese momento se aceleraron, con el domingo como fecha tope, porque si bien la elección está convocada para el 15 de marzo, la presentación de listas es el 8 de este mes. El martes se armó una mesa conjunta con integrantes del MDF y LC, que es la que actualmente lleva adelante.

El clima es de desconfianza extrema. Una fuente cercana a Kicillof dijo a DIB que temen que ocurra “ lo de septiembre ” del año pasado, cuando un acuerdo para unificar listas para las elecciones legislativas bonaerenses estuvo a punto de naufragar. En el MDF dicen que podría haber alguna “exigencia de último momento” por parte del camporismo que complique todo.

Pero por ahora, parece haber OK en el punto esencial: que Kicillof presida. Lo que está más trabado es la conformación de los órganos de conducción partidaria, el Concejo y el Congreso. Allí el kicillofismo busca un reparto que pueda acompañar la presidencia del gobernador.

El argumento es que si Kicillof asume, debe ser con un esquema de mando que le permita ejercer el poder y no lo condicione. En el MDF advierten que si eso no ocurre el acuerdo podría caerse y terminar todo en la elección que ambos sectores buscan evitar.

