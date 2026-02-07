Milei entregó el sable corvo de San Martín a los Granaderos y aprovechó para pegarle al kirchnerismo

El presidente Javier Milei cumplió hoy su objetivo de protagonizar el retorno del sable corvo del general San Martín al regimiento de Granaderos a Caballo: en el Campo de la Gloria, donde se libró la Batalla de San Lorenzo, le entregó en mano la reliquia al jefe del Regimiento, un acto que acompañó de un discurso con fuertes críticas al kirchnerismo.

"El sable corvo del general San Martín no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado: es probablemente el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina. Es una reliquia sagrada, una prueba viviente del espíritu que encarna el gran proyecto argentino", destacó Milei, primer presidente en encabezar el acto luego de Fernando De La Rúa.

En su discurso, el presidente apuntó contra el kirchnerismo, a quien tildó de “Cipayos que desfinanciaron a las Fuerzas Armadas”, aunque el presupuesto para ellas cayó este año. Y calificó de “terrorismo contra el patrimonio nacional” los dos episodios de robo del sable por parte de la Juventud Peronista. Milei mencionó que fue durante un “gobierno democrático”, pero no mencionó el exilio forzado de Juan Perón y la prohibición del peronismo como expresión política tras el golpe de Estado de 1955, que aún estaba vigente.

Recordó que por orden de Cristina Kirchner fue trasladado al Museo Histórico Nacional en 2015. "No deberá sorprender que quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido", chicaneó el Presidente.

Y convirtió ese pasaje del discurso en una confrontación abierta con el kirchnerismo. "Este mismo sector pone el grito en el cielo por lo que en realidad es un acto de justicia histórica. Pero los argentinos no nos vamos a dejar manipular: esos nos llaman colonizados y vende patrias, pero hicieron todo lo posible para empobrecernos y perder el respeto del mundo. Nos dicen “cipayos”, pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas, dejándonos indefensos. Nos acusan de unitarios, pero exprimieron al interior productivo durante décadas para subsidiar al Gran Buenos Aires y a los clientes del Estado”, lanzó Milei.

Sobre el final del discurso, Milei remarcó que podrá ser visitado por el público. "Estará expuesto al público en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, para que todos los argentinos puedan visitar y presenciar esta reliquia que porta parte de nuestra alma".

Milei llegó acompañado por su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pero también estaba el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, de la UCR, que fue el que invitó a Milei al acto.

Había expectativa por la presencia de Pullaro, porque fue blanco de críticas de Milei y sus funcionarios en las redes sociales. Le cuestionan la pérdida de valor de la deuda que tomó por 800 millones de dólares en el exterior.

Antes de que llegara Milei, desde una de las gradas en el "Campo de la Gloria", seguidores de la diputada nacional libertaria santafesina, Romina Diez, gritaron contra Pullaro. Desde la otra grada contestaron en defensa del radical.

Fuente: Agencia DIB.