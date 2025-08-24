Maximiliano Abad participó de un encuentro en la Embajada de China para fortalecer los vínculos bilaterales

El senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, participó del encuentro organizado por la Embajada de la República Popular China con el Grupo Parlamentario de Amistad con China del Senado de la Nación.

Durante la recepción, el embajador Wei Wang subrayó la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales entre Argentina y China, destacando que no se trata únicamente de la balanza comercial, sino también de impulsar intercambios culturales, educativos y deportivos que fortalezcan el vínculo entre los ciudadanos de ambos países.

Por su parte, Abad expresó su satisfacción por la invitación y valoró la iniciativa de la Embajada. En diálogo con el diplomático, coincidió en la importancia de trabajar en una agenda de cooperación amplia que contemple no solo lo económico, sino también lo cultural y lo social.

“Estas instancias de diálogo son muy valiosas para consolidar un vínculo estratégico con China. No solo debemos pensar en la relación comercial, sino también en los lazos humanos, culturales y educativos que fortalecen a nuestras naciones”, sostuvo Abad.

El encuentro contó con la presencia de personal diplomático de la Embajada de China y de senadores nacionales del Grupo Parlamentario de Amistad.

