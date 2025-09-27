sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 19:37

Maximiliano Abad: "El mejor ministro de Agricultura para los países vecinos fue la Argentina"

El senador Maximiliano Abad criticó la decisión de suspender las retenciones y advirtió que los principales beneficiados fueron las cerealeras.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de suspender transitoriamente las retenciones al agro.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de suspender transitoriamente las retenciones al agro.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de suspender transitoriamente las retenciones al agro, una medida que -según señaló- terminó favoreciendo a las grandes cerealeras y no a los productores.

En diálogo con Radio Rivadavia, Abad lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: “El mejor ministro de Agricultura para los países vecinos fue la Argentina”. Con esa definición apuntó al estancamiento productivo local frente al crecimiento sostenido de Paraguay, Uruguay y Brasil.

“El Gobierno tenía necesidad de dólares porque había dejado de acumular reservas y suspendió las retenciones hasta el 30 de octubre o hasta que se alcanzaran los 7 mil millones. Lo que iba a ser un gesto hacia los productores terminó siendo una concesión a las cerealeras”, planteó.

En esa línea, reclamó aplicar con firmeza la normativa vigente: “El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley que establece que no se puede autorizar la declaración jurada si no tienen el grano físico. De lo contrario, inducen a compras con ventaja mientras el Estado mira para otro lado”.

Finalmente, Abad concluyó: “Acá perdió el Estado, porque dejó de percibir impuestos; perdieron los productores, porque siguen pagando las retenciones; y ganaron las cerealeras, que aprovecharon a comprar sin retenciones. No podemos permitir que esta lógica se repita, porque frena la producción y genera desigualdad en el sector”.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de suspender transitoriamente las retenciones al agro.

Maximiliano Abad: "El mejor ministro de Agricultura para los países vecinos fue la Argentina"