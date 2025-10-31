Manuel Adorni: "Las reformas serán prioridad"

Manuel Adorni fue designado jefe de Gabinete de Ministros en reemplazo de Guillermo Francos , confirmado el mismo día en que se oficializó su salida del Gobierno. El ahora ex vocero presidencial agradeció al presidente Javier Milei por la confianza y aseguró que la prioridad de esta nueva etapa será “profundizar las reformas estructurales” impulsadas por el Ejecutivo libertario.

“Quiero agradecer profundamente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad. Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”, expresó Adorni, a través de un mensaje en la red social X.

El sucesor de Francos también reconoció el respaldo de los funcionarios que lo acompañarán en su nueva responsabilidad. “Agradezco a todo el Gabinete de ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera. Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”, sostuvo.

El mensaje culminó con una invocación religiosa: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

Con el nombramiento de Adorni, se configura un nuevo escenario en el equipo presidencial. Si bien dejará su rol como vocero oficial, fuentes gubernamentales confirmaron que continuará siendo el principal comunicador de las medidas y decisiones del Ejecutivo, algo que ya venía encarnando con una fuerte presencia mediática y en redes sociales.

Javier Lanari reemplaza a Manuel Adorni

La salida de Adorni de la vocería abrió la puerta a otro cambio en el gabinete. El actual subsecretario de Prensa, Javier Lanari, será quien ocupe ese lugar. Aunque la designación no fue anunciada formalmente, trascendió que Lanari asumirá como portavoz presidencial. Su llegada a la función pública se dio en diciembre de 2023, cuando se incorporó al equipo de comunicación del Gobierno, recomendado por el propio Adorni, con quien compartió años de trabajo en radio y televisión.

El ascenso de Lanari marca la continuidad del esquema comunicacional encabezado por Milei. Como subsecretario, se encargó del contacto directo con los medios y la coordinación de la agenda informativa en Casa Rosada, un rol que ahora será ampliado con la vocería oficial.

Quién asume en la Legislatura

Por otro lado, el nombramiento de Adorni tuvo consecuencias inmediatas en la política porteña. Tras su salida del esquema legislativo, Adorni no asumirá la banca que obtuvo como primer candidato de La Libertad Avanza en las elecciones del 18 de mayo. En su lugar, lo hará el primer suplente de la lista, Tomás Kohen, referente libertario de la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Kohen encabezaba una nómina de suplentes que incluye a Cecilia Bertoni, Alberto Arena, Verónica Genovese, Tobías Márquez Villanua, y otros referentes del espacio libertario. Con este movimiento, el oficialismo nacional vuelve a reforzar su presencia entre los cargos ejecutivos, mientras cede espacio legislativo en la Ciudad.