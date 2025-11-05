La CGT eligió un nuevo triunvirato: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello

La CGT eligió al nuevo triunvirato que conducirá la central obrera, integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) .

Correa pidió discutir la reforma laboral "con sustento real y no con lo que inventa la extrema derecha"

La definición se produjo durante el congreso que la central gremial realizó en el estadio Obras Sanitarias . La conducción deberá afrontar ahora el debate por el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández , se retiraron disconformes con la decisión de la mayoría del Comité Central Confederal de mantener una conducción colegiada. Barrionuevo y otros gremios opositores impulsaban volver a un esquema de un solo secretario general.

La CGT busca mostrar una renovación con Jerónimo y Sola, dirigentes más jóvenes respecto de la media de edad de la cúpula sindical. Ambos provienen del moyanismo, aunque tomaron distancia sin romper completamente con ese sector y se acercaron a los dirigentes considerados más “dialoguistas”, nucleados en los grupos de los Gordos y los Independientes.

Las nuevas autoridades de la CGT

Durante la jornada también se designó a Andrés Rodríguez (UPCN) como secretario adjunto y a Osvaldo Lobato (UOM San Martín) como secretario gremial. El congreso fue presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri (Obras Sanitarias), quien durante los discursos expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.

La Secretaría de Relaciones Internacionales quedó nuevamente a cargo de Gerardo Martínez (Uocra); la Secretaría de Interior, Héctor Daer; Relaciones Institucionales, Daniel Lovera y Romina Santana; Prensa y Comunicación, Horacio Arreceygor y Susana Benítez. La Secretaría de Seguridad Social fue asignada a Hugo Benítez y Romina Sánchez; Cultura, Miguel Paniagua y María Belén Ratto; Ciencia y Técnica, Marina Jauribery y Hernán Escudero; Administrativa, Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Alberto Lamas; Vivienda, Sergio Sasia; Turismo, Carlos Acuña.

En tanto, la Secretaría de Acción Social quedó a cargo de José Luis Lingeri y Karina Navone; Actas, Enrique Lorenzo y Laura Fernández; Finanzas, Gastón Frutos. La Secretaría de Derechos Humanos fue para Julio Piumato y Maia Volcovinsky; Igualdad de Oportunidades, Luna Villar; Género, Carla Gaudensi; Asuntos Legislativos, Norberto Di Próspero y Elena Ferreyra; Políticas Económicas y Sociales, Oscar Rojas; Estadísticas y Registros, Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani.

Además, completan el Consejo Directivo: la Secretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Pablo Flores y María Lorena Attinese; Política de Empleo, Juan Carlos Schmid y Yesica Daniela Gesteiro; Formación y Capacitación, Argentino Geneiro; Juventud, Sebastián Maturano y Lorena Noemí Sciorilli; Protección de la Niñez, José Voytenco y Natalia Sánchez Jáuregui; Salud Laboral, Nahuel Chancel y Danela Ayelén Aguet; Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa, Jorge Mancini y Antonella Rucci; Políticas Educativas, Sergio Romero y Gilda Galucci; Industria y Producción, Rodolfo Daer y Viviana Córdoba; Asuntos Municipales, Amadeo Genta y Graciela Pérez; Asuntos Energéticos, Guillermo Moser y María A. Roldán Palomo; Innovación y Futuro del Trabajo, Carlos Bonjour y Vanesa Núñez; Infraestructura y Servicios Públicos, Guillermo Mangone y Noemí Teresa Pozo; Deportes, de Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato. (DIB)

Con información de Noticias Argentinas