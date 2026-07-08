Kicillof rechazó una invitación de Jaldo a Tucumán para no cruzarse con Milei

El gobernador Axel Kicillof rechazó hoy una invitación de su par de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para participar mañana en los actos oficiales por el día de la independencia , para no cruzarse con el presidente Javier Milei, a quien le viene reclamando, sin respuesta, una reunión para tratar temas de gestión.

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La invitación fue cursada a nivel de las direcciones de ceremoniales de ambas provincias, explicaron a DIB en el gobierno bonaerense. Y la decisión de Kicillof de rechazarla incluyó una explicación respecto de que el gobernador bonaerense “viene pidiendo una reunión de trabajo con Milei, no actos protocolares ”.

Fue una referencia no solo a la solicitud de un encuentro que varias veces le hizo, en público, el gobernador al presidente, sino también a la que le cursó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli , que el funcionario nacional rechazó con una mención a la negativa de Kicillof a plegarse a iniciativas políticas de Milei, como el “pacto de mayo”.

La aclaración tiene que ver con la intención de dejar claro que el gesto de rechazo de Kicillof estuvo dirigido a Milei y no a Jaldo , un par peronista aunque de mucha cercanía con la Casa Rosada, que apoyó todas las iniciativas libertarias en el Congreso y el martes deslizó que está dispuesto a hacerlo con la eliminación de las PASO.

Un punto central de la disputa entre Kicillof y Milei son los fondos que la Provincia le reclama a Nación, una deuda que de acuerdo a la administración bonaerense asciende a $17,8 billones, aunque el gobierno de Milei lo rechaza. Bianco dijo el lunes que “claramente hay una decisión política por parte del presidente Milei de desfinanciar” a la provincia.

En el acto oficial por el 9 de julio está prevista la presencia de unos 12 gobernadores, pero ninguno del peronismo más crítico del gobierno nacional, que integran junto con Kicillof el pampeano Sergio Zilliotto, formoseño Gildo Isfrán, el riojano Ricardo Quintela y el fueguino Gustavo Mellela.

Jaldo también invitó al acto a la vicegobernadora Victoria Villarruel, duramente enfrentada con Milei y el gobierno nacional, quien sí concurriría .

Fuente: Agencia DIB.