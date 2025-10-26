domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 10:38

Jorge Taiana votó y cuestionó al Gobierno por la falta de información sobre la Boleta Única

El primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires de Fuerza Patria pidió que el nuevo sistema de votación “sea fácil de entender” .

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó en una escuela de Vicente López.

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó este domingo por la mañana en una escuela de Vicente López y cuestionó al Gobierno por no haber brindado la información necesaria sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), que debuta en estas elecciones legislativas nacionales.

Jimena López, Sergio Massa, Axel Kicillof, Jorge Taiana, Verónica Magario y Juan Grabois. 

Kicillof cerró la campaña de FP: "El JP Morgan tomó el ministerio de Economía"
Diego Santilli, priner candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, destacó que fue una campaña corta y complicada. video

Diego Santilli: "El objetivo es remontar la distancia de septiembre"

“Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el Gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, señaló Taiana al retirarse del establecimiento, donde fue recibido por militantes y vecinos.

Mayor participación

El exministro de Defensa confió en que el nuevo formato “sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo” y expresó su deseo de que la jornada se desarrolle con normalidad. “Seguramente habrá una mayor participación que en las elecciones provinciales de los meses anteriores, porque en general las votaciones nacionales tienen más concurrencia. Es lo que ha pasado siempre”, afirmó.

Embed - ELECCIONES LEGISLATIVAS | VOTÓ JORGE TAIANA: "A las 21 seguramente ya tengamos algunos datos"

Taiana, de 74 años, encabeza la lista de unidad del peronismo bonaerense, surgida como una síntesis entre los sectores referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y La Cámpora. Durante la campaña mantuvo un perfil bajo en los medios y priorizó recorridas por el conurbano, encuentros con dirigentes territoriales y actividades en clubes y centros comunitarios, en una estrategia orientada a reconstruir el vínculo del peronismo con sus bases tradicionales.

Visita a Cristina

Fuentes cercanas al espacio confirmaron que, tras emitir su voto, el exsenador se reunirá con Cristina Kirchner en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde mantendrán una reunión privada pautada para las 15.30. Se espera que, al finalizar el encuentro, Taiana dialogue con la prensa apostada en el lugar.

La figura del excanciller, histórico referente del peronismo y hombre de confianza de la exmandataria, fue clave para sellar la unidad del espacio en Buenos Aires, donde Fuerza Patria busca consolidarse como la principal fuerza opositora a La Libertad Avanza. En ese sentido, el propio Taiana remarcó durante la campaña que su objetivo es “recuperar volumen político” y “llevar al Congreso la voz del trabajo, la producción y la justicia social”.

En el entorno de Fuerza Patria predomina un clima de optimismo respecto de la participación y del desempeño electoral. “Esperamos una buena votación”, insistió Taiana antes de retirarse del establecimiento. “Hoy más que nunca, el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas.”

