Javier Milei estalló contra la prensa por una nota de Marcelo Bonelli

El presidente Javier Milei volvió a publicar un mensaje amenazante contra la prensa -esta vez en plena veda electoral- en respuesta a una serie de notas periodísticas que informaron sobre una supuesta negociación secreta de su gobierno con el de EEUU en torno al acuerdo para eliminar las visas para los argentinos que ingresen allí.

Milei retuiteó un mensaje del funcionario de Economía Felipe Núñez en el que desmiente una nota de Marcelo Bonelli -columnista de Clarín- en la que se informaba de un supuesto viaje secreto de Juan Pazo, titular de ARCA, a EEUU para negociar un aspecto de un convenio de colaboración tributaria que estaría trabando el avance de la eliminación de la visa.

El presidente agregó a su reposteo la sigla NOLSALP, una sigla que significa “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas” y que él suele utilizar para criticar al periodismo.

La reacción presidencial se da en el marco de los rumores y versiones sobre un freno en el acuerdo para que los argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin visa.

A principios de esta semana, el medio estadounidense Axios reveló que Washington había cancelado a último momento la firma del convenio mientras la delegación argentina, encabezada por Pazo, ya estaba en viaje, en un episodio que un funcionario de ese país calificó de "vergonzoso".

El mensaje del jefe de Estado fue publicado horas después del inicio de la veda electoral en la provincia de Buenos Aires, que comenzó a las 8:00 de la mañana y prohíbe cualquier tipo de manifestación o proselitismo político por parte de funcionarios y candidatos.

El posteo del Presidente contra la prensa y en medio del período de veda se suma a la tensión que rodea al Gobierno por los escándalos de corrupción, a solo dos días de una elección legislativa clave en el principal distrito del país.