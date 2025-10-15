Fracasó la sesión en Diputados tras las inasistencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei

Por falta de quorum , fracasó hoy la sesión en la Cámara de Diputados luego de que los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones , y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei , comunicaran de manera oficial sus inasistencias.

La oposición aprobó la semana pasada una interpelación a Caputo por las negociaciones que está encarando con Estados Unidos para obtener una ayuda financiera de unos 20 mil millones de dólares y a Milei y Lugones por las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, levantó la sesión a las 12.30 con la presencia de solo 12 diputados donde se debía tratar la interpelación a Caputo.

Los diputados que estuvieron presentes en la primera sesión fueron Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, los radicales, Julio Cobos, Atilio Benedetti, y Fabio Quetlas. Asistieron también la salteña de Innovación Federal Yolanda Vega y por la Izquierda, Mercedes De Mendietta y Juan Carlos Giordano.

Posteriormente, a las 14.30 Menem también levantó la sesión pero esta vez con menos diputados ya que solo estaban los legisladores de la Coalición Cívica, Paula Olivetto, Monica Frade, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, y Maximiliano Ferraro y el radical Quetlas.

Fuentes parlamentarias señalaron que los diputados opositores se enteraron anoche que no concuirriríamn los funcionarios, luego de un encuentro que mantuvo Menem con los jefes de los bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo, de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, del PRO, Cristian Ritondo, y de LLA Gabriel Bornoroni.

Allí la oposición pidió que se le informe claramente si venían los funcionarios y allí Menem les transmitió que no iban a concurrir ninguno de los tres.

La excusa de Karina Milei, clave

Fuentes de la oposición destacaron la importancia que Karina Milei haya expresado “un problema de agenda ” para no asistir y que no haya argumentado que no le correspondía porque no tenía cargo ministerial.

Posterior a la sesiónes, los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, y Democracia para Siempre pidieron en una carta que se reprograma las tres interpelaciones.

“Ante las ausencias de Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei a las interpelaciones convocadas para hoy, con diversos bloques exigimos que la Presidencia reprograme las mismas para garantizar su presencia efectiva”, según publicó el jefe de UxP, Germán Martínez.

En la nota se expresa que "nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera al ministro de Economía, Luis Caputo; a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; y al ministro de Salud, Mario Lugones, que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante esta Cámara”.

Destacaron que "la frustrada presentación de los funcionarios en el recinto en el día de la fecha, resulta de la interpelación votada por este cuerpo el día 8 de octubre del corriente año, decidida en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados”.

Los argumentos de Matín Menem

En una nota firmada por el subsecretario Legal de la secretaria General al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que Karina Milei no podía concurrir “debido a compromisos previamente asumidos por la secretaria General, se vería “imposibilitada de concurrir al recinto en la fecha establecida para dicha sesión”.

Lugones expresó: “tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que por cuestiones de agenda impostergables no podré asistir al recinto el día 15 de octubre de 2025 conforme lo convenido por esa Honorable Cámara en la sesión del 8 de octubre del corriente ”.

“Sin perjuicio de ello, me encuentro a disposición a fin de colaborar en todo lo que se considere oportuno dentro del marco de las competencias que me son propias, pudiendo remitir la información pertinente por escrito en caso de que la urgencia así lo amerite”, agregó.

Por su parte, Caputo informó: “por razones de agenda previamente establecida y como es de público conocimiento, me encontraré fuera del país en cumplimiento de una misión oficial, lo que impedirá mi presencia en la fecha indicada”.