miércoles 15 de octubre de 2025
15 de octubre de 2025 - 16:44

Indec: el uso de la capacidad instalada industrial cayó al 59,4% en agosto

Retrocedió respecto del 61,2% registrado en el mismo mes de 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por Agencia DIB
El uso de la capacidad instalada, según el Indec.

De acuerdo con el relevamiento, los bloques sectoriales con mayor nivel de utilización fueron la refinación del petróleo, con 86,1%; las industrias metálicas básicas, 70,4%; los productos alimenticios y bebidas, 66,6%; el papel y cartón, 61,4%, y las sustancias y productos químicos, 60,1%.

En cambio, los sectores con menor uso de su capacidad productiva fueron los productos minerales no metálicos, 58,5%; la industria automotriz, 53,3%; la edición e impresión, 50,9%; los productos del tabaco, 46,9%; la metalmecánica excepto automotores, 44,4%; los productos de caucho y plástico, 42,1%, y los productos textiles, 41,5%.

Según el informe, la principal incidencia negativa interanual se observó en la metalmecánica excepto automotores, que registró un nivel de utilización de 44,4%, por debajo del 50,8% alcanzado en agosto de 2024. También mostraron caídas los productos de caucho y plástico, con 42,1% frente al 48,7% del año anterior, debido a una menor producción de neumáticos y manufacturas plásticas.

La industria automotriz presentó un nivel de 53,3%, inferior al 59,9% del mismo mes del año pasado, en tanto que el rubro textil se ubicó en 41,5%, frente al 50,4% de agosto de 2024. En productos del tabaco, la utilización fue de 46,9%, contra 54,4% un año atrás, a partir de una menor fabricación de cigarrillos.

El indicador de utilización de la capacidad instalada mide la proporción del potencial productivo que se encuentra en uso en la industria manufacturera. El relevamiento del Indec comprende entre 600 y 700 empresas y considera el aprovechamiento máximo posible de las plantas, incluyendo turnos y paradas técnicas necesarias para el mantenimiento. (DIB)

