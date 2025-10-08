Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó pero el riojano lo niega y mostró un video para probarlo

El diputado radical Facundo Manes denunció hoy que el presidente de la cámara Baja, Martín Menem , lo amenazó con que “ t e vamos a hacer mierda ” y le advirtió que “hoy empieza una brutal campaña de prensa ” en su contra, pero el libertario lo negó de plano y un video en el que se muestra el cruce que mantuvieron antes del inicio de la sesión parece darle la razón.

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, publicó Manes en su cuenta de la red social X.

Manes, radical perteneciente al bloque de diputados “Democracia para siempre” y postulante a senador dijo tras denunciar las amenazas que “tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”.

El motivo de la amenaza habría sido que Manes presentó uno de los proyectos para expulsar como diputado a José Luis Espert por el escándalo del financiamiento que recibió del presunto narco Fred Machado. Espero, que renunció como presidente de la comisión de Presupuesto y a su candidatura a renovar la banca por La Libertad Avanza, hoy pidió licencia en el cuerpo.

La desmentida de Menem

Después de conocida la denuncia de Manes, Menem lo cruzó, también a través de la red social X. “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, le contestó.

Luego compartió un video con periodistas parlamentarios para darle fuerza a su afirmación. En él, ambos dirigentes se saludan con amabilidad en un muy breve cruce y siguen de largo, por lo que no hubo tiempo para que el titular de Diputados le dijera lo que denunció Manes.

En declaraciones a los medios acreditados, Menem recordó que Manes ya había “mentido” seis meses atrás cuando denunció que Santiago Caputo le había “pegado una trompada en el pecho”.

“Cuando me lo contó me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras. No había ocurrido nada, de hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir”, lamentó el titular del cuerpo.

Sobre las motivaciones de Manes para realizar una falsa acusación en contra suya, Menem lo adjudicó al hecho de que éste sea “un año electoral”. “Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando”, consideró.

El antecedente: la pelea con Caputo

El neurocientífico ya había tenido en el pasado un encontronazo en los pasillos de la Cámara baja con el asesor presidencial Santiago Caputo, el 1° marzo último, cuando tras la apertura de sesiones ordinarias este último lo increpó en duros términos según pudo verse en las cámaras de seguridad del Congreso.

Manes denunció judicialmente a Caputo por amenazas, pero la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar la denuncia por “inexistencia de delito”, fallo que luego fue revocado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó reabrir la causa.