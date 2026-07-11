El massismo denuncia una "crisis de competitividad" en el sector turístico

El exdirector nacional de Planificación y Desarrollo Turístico y referente en materia de turismo del Frente Renovador, Sergio Castro, advirtió sobre la situación que atraviesa la actividad en la Argentina y aseguró que el principal desafío del sector ya no pasa por tener una buena o mala temporada, sino por recuperar la competitividad.

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Según planteó, mientras el turismo mundial registra niveles récord de viajeros y un creciente aporte a la economía global, la industria turística argentina enfrenta una “encrucijada estructural” marcada por el aumento sostenido de los costos, la caída de la rentabilidad y una demanda cada vez más debilitada.

“Treinta meses de costos disparados, rentabilidad destruida y demanda deprimida conviven con una discusión oficial centrada en pasajeros transportados y ocupación hotelera”, sostuvo Castro. En ese sentido, afirmó que el sector vive “un infierno encantador” y advirtió que el objetivo inmediato es simplemente “pasar el Rubicón”, es decir, atravesar la temporada sin que continúen los cierres de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

El dirigente massista también cuestionó que el debate público continúe enfocado en indicadores como la ocupación hotelera o la cantidad de pasajeros transportados. A su entender, el eje debería estar puesto en la rentabilidad de las empresas, ya que consideró que una actividad que pierde márgenes, inversión y competitividad difícilmente pueda sostener empleo de calidad.

Asimismo, señaló que la pérdida de competitividad impacta tanto en la oferta como en la demanda. Por un lado, explicó que las empresas enfrentan un fuerte incremento de los costos operativos y, por otro, sostuvo que las familias tienen cada vez menos capacidad para viajar, acortan sus estadías y reducen el gasto turístico, con consecuencias directas sobre las economías regionales.

Frente a este escenario, Castro reclamó una política turística de Estado orientada a recuperar la competitividad del sector. Entre las medidas que propuso mencionó alivio financiero para las empresas, incentivos a la demanda, reducción de los costos sistémicos y una agenda de trabajo conjunta entre el Estado, el sector privado, los trabajadores y las universidades.

“El turismo argentino necesita menos cuento y más estrategia, y volver a ser una de las turbinas de la economía en beneficio de la comunidad en cada rincón del país”, concluyó.