sábado 11 de julio de 2026
11 de julio de 2026 - 15:53

El massismo denuncia una "crisis de competitividad" en el sector turístico

Alertaron por el cierre de compañías, afectadas por la caída de la rentabilidad, que ya lleva 30 meses. Piden politicas sectoriales.

Sergio Castro, referente del sector turístico del Frente Renovador.&nbsp;

Sergio Castro, referente del sector turístico del Frente Renovador. 

Prensa FR.

El exdirector nacional de Planificación y Desarrollo Turístico y referente en materia de turismo del Frente Renovador, Sergio Castro, advirtió sobre la situación que atraviesa la actividad en la Argentina y aseguró que el principal desafío del sector ya no pasa por tener una buena o mala temporada, sino por recuperar la competitividad.

Más noticias
Emiliano Balbí, el nuevo presidente de la UCR. 

Tras renovar sus autoridades, la UCR hará un acto en La Plata para volver a marcar presencia
Javier Milei junto al senador brasileño y candidato presidencial, Flavio Bolsonaro. 

Javier Milei confirmó que viajará en julio a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro

Según planteó, mientras el turismo mundial registra niveles récord de viajeros y un creciente aporte a la economía global, la industria turística argentina enfrenta una “encrucijada estructural” marcada por el aumento sostenido de los costos, la caída de la rentabilidad y una demanda cada vez más debilitada.

“Treinta meses de costos disparados, rentabilidad destruida y demanda deprimida conviven con una discusión oficial centrada en pasajeros transportados y ocupación hotelera”, sostuvo Castro. En ese sentido, afirmó que el sector vive “un infierno encantador” y advirtió que el objetivo inmediato es simplemente “pasar el Rubicón”, es decir, atravesar la temporada sin que continúen los cierres de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

El dirigente massista también cuestionó que el debate público continúe enfocado en indicadores como la ocupación hotelera o la cantidad de pasajeros transportados. A su entender, el eje debería estar puesto en la rentabilidad de las empresas, ya que consideró que una actividad que pierde márgenes, inversión y competitividad difícilmente pueda sostener empleo de calidad.

Asimismo, señaló que la pérdida de competitividad impacta tanto en la oferta como en la demanda. Por un lado, explicó que las empresas enfrentan un fuerte incremento de los costos operativos y, por otro, sostuvo que las familias tienen cada vez menos capacidad para viajar, acortan sus estadías y reducen el gasto turístico, con consecuencias directas sobre las economías regionales.

Frente a este escenario, Castro reclamó una política turística de Estado orientada a recuperar la competitividad del sector. Entre las medidas que propuso mencionó alivio financiero para las empresas, incentivos a la demanda, reducción de los costos sistémicos y una agenda de trabajo conjunta entre el Estado, el sector privado, los trabajadores y las universidades.

“El turismo argentino necesita menos cuento y más estrategia, y volver a ser una de las turbinas de la economía en beneficio de la comunidad en cada rincón del país”, concluyó.

Temas
Ver más

Tras renovar sus autoridades, la UCR hará un acto en La Plata para volver a marcar presencia

Javier Milei confirmó que viajará en julio a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro

"Preservar el valor de la moneda", el objetivo clave de la reforma que Milei prepara para el Banco Central

INTA: aseguran que su desguace atenta contra el desarrollo futuro de la Argentina

Máximo llevó la campaña por Cristina al interior y un intendente le pidió a él que sea candidato

Encuesta: Kicillof superó a Cristina Kirchner y aparece como el principal opositor a Milei

"Sueños compartidos": pedido de penas para De Vido, López, Fatala y los Schoklender

Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba contra el diputado Francisco Adorni

El gobierno de Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y consideró a Argentina es "un socio imprescindible"

Milei reunió al gabinete después del Te Deum y le adelantó detalles de la reforma del Banco Central

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emiliano Balbí, el nuevo presidente de la UCR. 

Tras renovar sus autoridades, la UCR hará un acto en La Plata para volver a marcar presencia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Sergio Castro, referente del sector turístico del Frente Renovador. 

El massismo denuncia una "crisis de competitividad" en el sector turístico