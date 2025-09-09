El FMI respaldó el plan económico y Javier Milei aprovechó para reafirmar: "No nos moveremos ni un milímetro"

El Presidente Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI en un contacto que mantuvieron en junio.

En un gesto de respaldo tras la dura derrota electoral del oficialismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a ratificar su apoyo al programa económico del presidente Javier Milei y del ministro Luis Caputo. La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff está "estrechamente comprometido" con las autoridades argentinas.

El directorio del FMI aprobó la primera revisión del acuerdo con la Argentina: llegan US$ 2 mil millones

El FMI advirtió que Argentina debe acumular reservas y que sigue el caso FMI

El mensaje, publicado en la red social X, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída. El respaldo del FMI es una señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

"Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral", completó la vocera del Fondo Monetario Internacional.

Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral

El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.

El mensaje provocó una respuesta casi inmediata de Milei, quien escribió en su perfil de X: “Tal “yal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”. El mandatario detalló los tres pilares de su estrategia: “(1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1965507055357497578?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965507055357497578%7Ctwgr%5E8ef3f6ae067c1d5b4069d2397ef30730a7d75d7a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fdinero%2Ffuerte-respaldo-del-fmi-la-derrota-del-gobierno-buenos-aires-la-reaccion-del-gobierno-n1333306&partner=&hide_thread=false Fondo Monetario Internacional:



“El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país.

Apoyamos su compromiso para garantizar la… https://t.co/uJgO6cUejP — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 9, 2025

Milei cerró su mensaje con el grito que se volvió emblema de su espacio: “¡Viva la libertad, carajo!”, buscando reforzar la idea de que el respaldo del organismo multilateral consolida la hoja de ruta de su Gobierno.

Antes que él, había sido el ministro de Economía, Luis Caputo, el que difundió el tweet de Kozack.