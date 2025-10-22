miércoles 22 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 11:45

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei

Se preveía que Werthein saliera tras las elecciones, pero el martes por la noche comunicó su dimisión al Presidente. Había planteado sus objeciones por la influencia de Santiago Caputo en el Gobierno.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei con Gerardo Werthein.&nbsp;

El presidente Javier Milei con Gerardo Werthein. 

Presidencia

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el viernes pasado. La dimisión se hará efectiva el lunes próximo.

La plantilla para la BUP que pueden usar personas ciegas y con discapacidad visual.

Mar del Plata: diseñan plantillas para que ciegos y disminuidos visuales tengan garantizado su derecho al voto secreto
El presidente Javier Milei en el cierre de la campaña en Córdoba. 

Milei comenzó a cerrar la campaña en Córdoba: "Estamos exterminado la inseguridad y el narcotráfico"

La salida del canciller estaba prevista para después de las elecciones del domingo próximo, pero condicionada al desembarco del asesor presidencial Santiago Caputo al gabinete. El malestar con Caputo, integrante del “triángulo de hierro”, obedece a los ataques que recibió el canciller por parte de la tropa digital que responde al asesor, de acuerdo con La Nación.

El canciller había sido cuestionado internamente por la fallida reunión bilateral entre Milei y Donald Trump, en la que el presidente de Estados Unidos condicionó su apoyo financiero al país a un triunfo electoral de La Libertad Avanza.

Desde la Cancillería reconocieron que Werthein está “cansado de que lo operen” desde las redes sociales y medios de comunicación. De hecho, luego de la pasada reunión Milei-Trump, el tuitero y miembro de las Fuerzas del Cielo Daniel Parisini (“el Gordo Dan”) lo culpó directamente por el “error” de Trump, quien condicionó la ayuda económica a Argentina al triunfo del Gobierno en las elecciones del próximo domingo 26.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1978179405911560451&partner=&hide_thread=false

Período sin bajas

Werthein había inaugurado en octubre del año pasado un extenso período sin salidas en el Gabinete Presidencial. Su ingreso se dio a partir del despido de Diana Mondino, el cual tuvo como disparador el voto a favor de Cuba en una Asamblea de la ONU. Ningún integrante de la plana mayor había salido hasta esta fecha.

La de Werthein es la primera salida de un Gabinete que tendrá otros cambios. A partir del 10 de diciembre dejarán sus cargos Patricia Bullrich -Seguridad- y Luis Petri -Defensa-, ambos candidatos en las elecciones nacionales del 26 de octubre. También se busca reemplazante para el vocero Manuel Adorni, que asumirá como legislador porteño.

La plantilla para la BUP que pueden usar personas ciegas y con discapacidad visual.

Mar del Plata: diseñan plantillas para que ciegos y disminuidos visuales tengan garantizado su derecho al voto secreto

La máxima altura de la Reserva Natural es el Cerro de la Alta Carpa, con sus 1060 metros. (@ambienteprovincia)

Reserva Natural Sierras Grandes: en el corazón de la Provincia de Buenos Aires

Por  Agencia DIB